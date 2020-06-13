Эффект самоизоляции: российские онлайн-магазины зафиксировали резкий рост спроса на книги в период карантина

Введение карантинных ограничений в России из-за пандемии коронавируса спровоцировало резкий рост книжного интернет-рынка. Об этом свидетельствуют данные опрошенных RT онлайн-площадок. По оценке аналитиков Ozon, в связи с закрытием реальных магазинов продажи бумажных изданий в интернете выросли на 40%. Одновременно, согласно подсчётам компании «ЛитРес», спрос на электронные и аудиокниги увеличился более чем на 50%. Как отмечают эксперты, в условиях самоизоляции россияне чаще всего читали о вирусологии, мировой экономике, психологии и саморазвитии.

Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса российские интернет-площадки зафиксировали резкий рост спроса на книги. Так, например, с марта по начало июня продажи литературы в онлайн-магазине Ozon выросли сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом в интервью RT рассказала директор по развитию бизнеса компании Анна Карпова.

По её словам, наибольшей популярностью у покупателей пользовалась детская литература, а также книги по вирусологии, психологии и саморазвитию.

Главной причиной увеличения книжных онлайн-продаж стало закрытие розничных магазинов из-за карантинных ограничений, а также введение режима самоизоляции в России. Об этом RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«В пользу так называемых электронных прилавков сыграл период вынужденных нерабочих дней, когда у людей неожиданно появились долгие выходные. При этом нехватка времени — это один из основных факторов, мешающих чтению книг. Более того, в условиях самоизоляции, которая действовала весь этот период, был ограничен выбор активностей. В итоге россияне решили реализовывать свои читательские потребности, а также приобрести новые навыки, изучая профессиональную литературу», — пояснил Бахтин.

Согласно данным Российского книжного союза (РКС), за время карантина доля продаж книг через интернет в стране выросла почти в два раза.

«Если ранее продажи через интернет-канал составляли 23—25%, то сейчас доля онлайн-продаж стремительно увеличивается и, по оценкам экспертов, в ближайшее время может составить 40—50%», — рассказали RT в пресс-службе РКС.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Помимо покупки бумажных изданий в интернете, за время пандемии россияне также стали чаще приобретать электронные и аудиокниги. Как рассказали RT в книжном сервисе «ЛитРес», с конца марта по середину мая продажи в этом сегменте выросли более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«В книжном сервисе по подписке MyBook (входит в группу компаний «ЛитРес») пользователи стали в 3,5 раза активнее добавлять к себе в аккаунт книги по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а выручка в это время выросла в два раза. Аудитория за период карантина также значительно увеличилась: количество пользователей в апреле выросло на 314% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметил генеральный директор компании «ЛитРес» Сергей Анурьев.

По его словам, покупатели электронных и аудиокниг чаще всего приобретали литературу о мировой экономике (продажи выросли на 129%), фантастику (на 84%), книги о сексе (на 80%) и популярной психологии (на 77%). При этом наименьшим спросом пользовались издания бизнес-тематики (продажи сократились на 7—8%) и путеводители (на 48%).

«Пандемия и сопутствующие ей негативные факторы — мировой экономический кризис и обвалы на финансовых рынках — усилили интерес россиян к книгам по мировой экономике. В то же время чтение литературы по психологии связано с мощным давлением на людей, с которым они столкнулись в режиме самоизоляции, и ростом стресса на фоне всеобщей неопределённости. При этом в результате закрытия границ путеводители оказались наименее востребованными, по крайней мере в этот сезон отпусков», — объяснил RT глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

Согласно прогнозу специалистов «ЛитРес», в 2020 году доля электронных и аудиокниг в общем объёме продаж российского книжного рынка может превысить 12,5%. Для сравнения: по итогам 2019-го этот показатель составил 10%. Как отметил Сергей Анурьев, в последнее время активнее всего растёт интерес россиян к аудиокнигам.

«Данный сегмент продолжает оставаться самым быстрорастущим не только в мире, но и в России. В 2019 году их продажи в России превысили 1,5 млрд рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. В мае 2020-го мы продали на 47% больше экземпляров аудиокниг, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го на продажи аудиокниг будет приходиться до 3,5% от всей доли книжного бизнеса», — отметил Анурьев.

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Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в течение следующих нескольких лет доля электронных и аудиокниг в общем объёме рынка может достигнуть 14—15%. При этом даже после завершения карантина онлайн-продажи литературы продолжат увеличиваться, считает эксперт.

«С открытием книжных точек спрос на покупки товара онлайн временно спадёт, но в долгосрочном аспекте переход торговли книгами в интернет — это объективная тенденция. Не исключаю, что через десять лет 75% продаж книг будет приходиться на онлайн-площадки, поскольку сделать заказ в интернете проще и быстрее, чем обходить несколько книжных магазинов в поисках определённого произведения», — заключила Мильчакова.