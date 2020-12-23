«Самым внимательным образом»: Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на удорожание жилья в России

Введение программы льготной ипотеки привело к заметному росту цен на жильё в России. На этом фоне президент страны Владимир Путин призвал правительство своевременно реагировать на удорожание недвижимости, чтобы не обесценивать усилия властей по обеспечению граждан жильём. Также глава государства потребовал оперативнее решать проблему с аварийным жильём и «вытаскивать людей из трущоб». Помимо этого, российский лидер рассказал о планах властей по реализации национальных проектов. В условиях пандемии соответствующие цели развития были скорректированы, а на их выполнение в течение следующих трёх лет правительство направит 39 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жильё. По его словам, программа льготной ипотеки под 6,5% работает, однако инициатива привела к удорожанию недвижимости в стране.

Такое положение дел может обесценить усилия властей по улучшению жилищных условий россиян, поэтому кабмину следует рассматривать проблему «самым внимательным образом». Об этом глава государства заявил в среду, 23 декабря, на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

«Как только все участники рынка увидели, что объём кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жильё будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильём большее количество граждан, она если не сведётся к нулю, то, во всяком случае, серьёзно эти усилия пострадают», — пояснил Путин.

Напомним, в апреле россияне получили возможность оформить ипотечный кредит по льготной ставке 6,5% годовых до 1 ноября 2020 года. Позже правительство продлило действие инициативы до 1 июля 2021-го. По условиям программы получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

По последним оценкам «ДОМ.РФ», с момента запуска программы российские банки получили больше 1 млн заявок от граждан на оформление ипотеки под 6,5% годовых. При этом, как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, в настоящий момент на долю льготных кредитов приходится порядка 80—90% всех выдаваемых в стране жилищных займов на покупку квартир в новостройках.

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Как рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, с начала 2020 года стоимость недвижимости в среднем по России увеличилась на 8—12%. Между тем в некоторых регионах рост цен доходил до 20%, добавила эксперт.

«Повышению стоимости квадратных метров способствовали несколько факторов. Так, на фоне снижения ставок по банковским вкладам россияне стали активнее перекладывать свои сбережения в квадратные метры. Кроме того, для людей, которые долго готовились к приобретению недвижимости, введение программы льготной ипотеки стало своеобразным сигналом к покупке жилья. Это также повлияло на ажиотажный спрос», — объяснила Радченко.

По мнению Марата Хуснуллина, сдержать рост цен на рынке недвижимости можно за счёт увеличения предложения жилья. Таким образом, в настоящий момент в стране необходимо нарастить объёмы строительства, отметил вице-премьер на заседании в среду.

«Ключевая проблема — цена поднялась там, где не было достаточно предложения жилья. Это говорит прямо о том, что мы должны увеличивать предложение. Это наша ключевая задача», — пояснил Хуснуллин.

Владимир Путин также напомнил о необходимости скорейшего решения ситуации с аварийным жильём. По словам президента, в правительстве знают, «как к этому подходить», однако данному вопросу стоит уделить особое внимание.

«Эту позорную страницу надо закрывать, надо людей вытаскивать из трущоб, так чтобы новые у нас не росли эти трущобы, чтобы объёмы аварийного жилья не увеличивались», — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем, по словам Марата Хуснуллина, в настоящий момент расселение аварийного жилья в России идёт опережающими темпами. Как отметил вице-премьер, в 2020 году программу удалось перевыполнить почти в два раза. Во многом такой результат был достигнут за счёт выделения дополнительных 50 млрд рублей.

Плановая корректировка

В рамках заседания участники встречи обсудили и перспективы исполнения национальных проектов. Как отметил Владимир Путин, эпидемия коронавируса стала серьёзным испытанием для людей, а также вызовом для экономик и социальной сферы практически всех государств. В то же время президент подчеркнул, что «всё это не отменяет повестки развития».

«Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться», — отметил глава государства.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Напомним, ещё в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе были обозначены 12 национальных проектов («Здравоохранение», «Демография», «Наука», «Экология», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Образование»), а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Вместе с тем в результате последствий пандемии коронавируса в июле 2020 года президент поручил скорректировать нацпроекты и продлить срок их реализации до 2030-го. В рамках выполнения целей планируется повысить ожидаемую продолжительность жизни, снизить уровень бедности, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения.

Как заявил на заседании в среду премьер-министр Михаил Мишустин, в настоящий момент правительство уже скорректировало нацпроекты в соответствии с национальными целями развития. По словам главы кабмина, для выполнения поставленных задач власти разработали подробный план, который должен стать «навигатором по запланированным мероприятиям».

«На реализацию плана выделяются серьёзные ресурсы: в следующие три года более 39 трлн рублей, или около 13 трлн рублей в год», — рассказал Мишустин.

Премьер добавил, что основная часть этих средств будет выделена на социальные программы и развитие экономики. Таким образом, деньги пойдут на поддержку россиян через обеспечение занятости и доходов, уверен председатель правительства.

Выполнение национальных проектов позволит ускорить восстановление экономики от последствий пандемии, а в дальнейшем должно обеспечить устойчивый рост. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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«Строительство дорог, инвестирование в сельское хозяйство, новые научные разработки — всё это серьёзные проекты, которые могут помочь экономике, если исполняются грамотно и профессионально. Импульс развития получает рынок труда за счёт создания рабочих мест и повышения доходов. Эти деньги граждане смогут расходовать на потребление, что будет стимулировать производство. То есть получается прямая цепочка», — рассказал аналитик.

При этом выделение 39 трлн на реализацию нацпроектов в течение следующих трёх лет не станет обременительным для бюджета страны. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Имеющиеся у страны резервы и средства Фонда национального благосостояния позволяют выделить эту сумму без особого вреда для финансовой системы. Учитывая важность нацпроектов, сложность текущей ситуации, нам нужно делать технологический прорыв и выходить на более концентрированные темпы роста. Я считаю, что в текущих условиях эти деньги вполне разумные, и их вполне можно достать, не сокращая социальные расходы бюджета», — отметил Остапкович.

Социальный вектор

Как заявил во время заседания первый вице-премьер Андрей Белоусов, в течение следующих трёх-четырёх лет России предстоит обновить модель экономики и добиться темпов роста ВВП не ниже 3% в год. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о планах властей добиться значительного снижения бедности в стране.

«К 2030 году нам необходимо добиться снижения бедности в два раза к уровню 2017 года, а это значит, что количество бедных должно уменьшиться на 9,6 млн», — отметила Голикова.

РИА Новости

© Александр Астафьев

В этом контексте она напомнила об изменении подходов к установлению уровня прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Нововведения вступят в силу уже в 2021 году.

«Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рублей, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — добавила Голикова.

По словам Георгия Остапковича, в настоящий момент 13% населения страны находятся за чертой бедности, а 25% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. Впрочем, как полагает эксперт, инициативы властей позволят заметно смягчить существующую проблему.

«Если МРОТ превысит прожиточный минимум, у нас понизится уровень бедности. Сейчас у нас 20 млн человек считаются бедными, однако к 2030 году их число должно снизиться примерно до 10 млн. Это повлияет на рост благосостояния и доходов наименее обеспеченных россиян», — заключил Остапкович.