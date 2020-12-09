«Возможность лучше узнать страну»: как программа кешбэка за поездки отразилась на туристической отрасли России

По данным Ростуризма, в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей. При этом общая сумма возвращённых средств составила 1,2 млрд рублей. В результате действия инициативы региональные бюджеты получили почти 13 млрд рублей, а продажи крупных туроператоров выросли в среднем на 40%. Как отмечают эксперты, программа стала одним из ключевых драйверов восстановления сферы туризма от последствий пандемии коронавируса.

В рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на общую сумму 6,5 млрд рублей. Такие данные в среду, 9 декабря, представил Ростуризм.

«В программе приняло участие около 300 тыс. человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей», — подсчитали специалисты ведомства.

Напомним, первый этап программы кешбэка действовал с 21 по 28 августа. Граждане могли получить компенсацию в размере 20% от потраченных средств (но не более 15 тыс. рублей) за оплату поездок по России продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

1 октября правительство продлило действие инициативы. Приобрести туры можно было с 15 октября до полуночи 5 декабря, а отправиться в путешествие — до 10 января 2021 года. При этом условия второго этапа программы были заметно расширены. Теперь продолжительность поездки должна была составлять не менее двух ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивалась. В свою очередь, максимальный возврат составляет не более 20 тыс. рублей.

Для получения компенсации тур необходимо было оплатить банковской картой МИР. Кешбэк на неё начислялся автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Также по теме «Наблюдаем ренессанс российских курортов»: исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе о мерах по восстановлению туризма В результате последствий пандемии коронавируса в России заметно вырос спрос на внутренние туристические направления. Отчасти интерес...

По предварительной оценке Ростуризма, в результате действия инициативы продажи крупных российских туроператоров выросли в среднем на 40% по сравнению с показателями 2019 года. Одновременно агрегаторы — участники программы зафиксировали рост бронирований на 10—15%.

«Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15—20%», — добавили в Ростуризме.

Согласно оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), наибольшей популярностью пользуются туры с кешбэком в Краснодарский край, Крым, Калининград, Казань, Новгород, Великий Устюг и Калугу. Более того, как отмечают в организации, в 2020 году россияне проявили беспрецедентный интерес к Русскому Северу, Хакасии, Алтаю и Байкалу.

«Таким образом, благодаря кешбэку граждане, можно сказать, получили уникальную возможность лучше узнать свою страну. На этом фоне мы рассчитываем, что программу возврата части средств будут проводить ежегодно», — подчеркнул в беседе с RT вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

По его мнению, инициатива должна дать импульс для восстановления национальной туротрасли и поддержать экономику. Похожей оценки придерживаются и в Ростуризме. Как отмечают в ведомстве, за счёт реализации программы регионы получили суммарно около 13 млрд рублей.

«Государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на один государственный рубль пришлось шесть рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране», — говорится в сообщении агентства.

Помимо позитивного эффекта для региональных бюджетов, возросший приток туристов позволил сдержать рост безработицы в ряде смежных отраслей, отмечают опрошенные RT эксперты. В первую очередь речь идёт о гостиничном бизнесе, а также о сферах развлечений и общепита.

«Всего в туристическом секторе вместе со смежными отраслями трудится 5—6 млн человек, из которых почти половина столкнулась с риском увольнения на фоне пандемии коронавируса. В этих условиях стимулирование внутреннего туризма фактически спасло ряд компаний от банкротства и дало возможность сохранить рабочие места», — рассказал RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Кроме того, уверенный рост числа путешествий внутри страны и меры господдержки оказали положительное влияние и на динамику авиаперевозок, отметил Дмитрий Горин. По его словам, в результате ввода субсидируемых государством чартерных рейсов по России авиакомпании смогли снизить издержки, что позволило избежать коллапса в отрасли.

РИА Новости

© Александр Кряжев

В целом, согласно оценке АТОР, потери турсектора в 2020 году удалось заметно минимизировать за счёт запуска программы кешбэка и решения властей открыть туристический сезон с начала июля. Как пояснил Дмитрий Горин, объём падения отрасли может составить порядка 30% вместо ожидавшихся ранее 50%. При этом восстановление туристической сферы к докризисным показателям может произойти уже в 2022 году, полагает эксперт.

«Дело в том, что большинство туроператоров на рынке были ориентированы на выездной туризм, и для перенастройки своей деятельности на внутренние направления им потребуется как минимум год. Кроме того, на ситуацию продолжат влиять распространение вируса и ограничительные меры, которые по этой причине вынуждены будут вводить некоторые регионы», — заключил специалист.