Финансовый отбор: зачем США ужесточают правила получения грин-карт

Верховный суд США отменил решение федерального суда, приостановившего действие новых правил выдачи грин-карт. Порядок, принятый администрацией Трампа в августе 2019 года, вводит имущественный ценз для соискателей вида на жительство. Теперь кандидат должен доказать, что не имеет заболеваний, которые могут потребовать дорогостоящего лечения, не получал социальные пособия и не был держателем льготной медицинской страховки. Это не единственное нововведение в миграционной сфере. Согласно новому распоряжению Госдепа, иностранки, обращающиеся за временной американской визой, должны доказать отсутствие планов родить ребёнка на территории США. По мнению экспертов, такие меры могут привести к росту нелегальной миграции

Верховный суд США отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому ранее были заблокированы новые правила выдачи грин-карт. Ужесточающие этот порядок нормы должны были вступить в силу в октябре, однако действие документа было приостановлено по решению судебных инстанций федерального уровня.

Согласно одобренным ВС правилам, основанием для отказа в предоставлении грин-карты может стать участие соискателя в социальных государственных программах. Получение талонов на бесплатное питание, социальных пособий или пользование льготной медстраховкой Medicaid — всё это отныне становится препятствием для получения вида на жительство в США.

Кроме того, поводом для отказа в выдаче вида на жительство может стать наличие у соискателя серьёзных заболеваний, которые могут потребовать дорогостоящего лечения и повлиять на трудоспособность. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

«Данное решение позволяет правительству обеспечить выполнение правовых норм, приводящих в действие давно принятый федеральный закон, согласно которому прибывающие в страну иммигранты должны быть финансово обеспечены и не оказываться на «содержании» нашей страны и её граждан», — приводит слова пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм издание The Washington Post.

Организация «Национальное партнёрство для новых американцев», оказывающая поддержку мигрантам, уже раскритиковала решение Верхового суда.

«Это печальный для Америки день. Верховный суд США утвердил совершенно дискриминационную политику, которая измеряет ценность человека не силой его характера, а размером его банковского счёта», — говорится в заявлении организации.

О планах Белого дома ужесточить процедуру выдачи вида на жительство сообщалось ещё в 2018 году. Министерство внутренней безопасности США подготовило распоряжение, согласно которому шансы малообеспеченных мигрантов на получение грин-карты заметно снижаются. Тогда в ведомстве уточнили, что реформа будет принята после тщательного обсуждения. Дискуссия длилась до августа 2019 года, когда документ был опубликован в Федеральном реестре — государственном журнале, где публикуются принятые правительством подзаконные акты. Однако вступление меры в силу было приостановлено решением федерального суда.

Дональд Трамп

Reuters

По мнению экспертов, введение имущественного ценза при выдаче грин-карт может обернуться для США ростом нелегальной миграции.

«Такая мера снизит шансы на получение вида на жительства легальным путём, сократит количество тех, кто сможет легально закрепиться в США и приведёт к увеличению нелегальной миграции. А именно нелегальная миграция является сегодня главной проблемой для США, в стране по примерным оценкам находится около 10 млн нелегалов. Эта среда криминализируется, люди не платят налоги и уходят от закона», — пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Естественный отбор

Это не единственное нововведение в миграционной сфере, принятое администрацией Трампа за последнее время. На прошлой неделе Госдеп разъяснил новый порядок выдачи американских виз гражданам иностранных государств. Цель нововведений — ограничение так называемого «родильного туризма», когда женщины намеренно приезжают в страну по туристической визе незадолго до родов. Родившийся в американской юрисдикции ребёнок автоматически получает гражданство США.

Это право закреплено в 14-й поправке к конституции США. Норма была принята в 1868 году после окончания американской Гражданской войны для наделения гражданством бывших чернокожих рабов. В современной трактовке поправка гарантирует гражданство США любому человеку, рождённому на территории страны.

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Однако этот порядок не устраивает главу Белого дома Дональда Трампа. Политик ещё в 2018 году заявлял о планах отменить право гражданства по рождению для детей нелегальных мигрантов. Трамп даже говорил о том, что для принятия такого решения необязательно проводить через конгресс конституционную поправку, а достаточно президентского указа.

Пока что на практике администрации Трампа не удалось пересмотреть конституционную норму. Нововведения касаются лишь правил выдачи виз для иностранных граждан. Как разъяснили в Госдепе, роды ради последующего получения ребёнком американского гражданства не могут считаться основанием для выдачи временной визы.

В отношении соискателей вводится презумпция намерения — женщина, подающая документы на получение американской визы, должна будет доказать сотрудникам посольства, что её поездка не связана с «родильным туризмом». Единственное исключение может быть сделано для тех женщин, которые смогут доказать, что их планы родить в США связаны с необходимостью получить специальную медицинскую помощь из-за осложнений во время беременности.

Как уточняется в документе, «родильный туризм» создает риски для национальной безопасности.

«Индустрия родильного туризма также характеризуется высоким уровнем криминальной активности, включающей международные преступные схемы, что отражено в федеральных судебных разбирательствах в отношении физических и юридических лиц, вовлечённых в эту индустрию», — считают в Госдепе.

Как отметил Юрий Рогулёв, пока неясно, смогут ли эти меры каким-то образом сократить «родильный туризм».

«Нет никаких гарантий того, что инициатива Белого дома действительно поможет снизить масштабы этого явления», — считает эксперт.

Предвыборная тема

Тема миграции находилась в центре внимания Дональда Трампа ещё во время предвыборной кампании 2016 года. Именно разногласия между Трампом и конгрессом из-за финансирования строительства ограждений на границе с Мексикой стали причиной самого длительного шатдауна в истории США.

Белый дом не ограничивается строительством стены на южной границе. Ранее администрация Трампа приняла целый ряд мер, направленных на сокращение притока мигрантов в США.

Так, в рамках кампании по борьбе с миграцией Белый дом принял решение закрыть программу защиты несовершеннолетних иммигрантов от депортации DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую в 2012 году администрацией Барака Обамы. Программа защищала попавших в США в детском возрасте иностранцев от высылки. На момент сворачивания программы она распространялась приблизительно на 800 тыс. иностранных граждан.

Мигранты на границе с Мексикой.

Reuters

© Kim Kyung-hoon

Отмена DACA вызвала серьёзное возмущение среди сторонников Демократической партии, но ещё большее недовольство спровоцировало решение Белого дома разделять детей нелегальных мигрантов с родителями на мексиканской границе. В рамках этой практики взрослые, пойманные при попытке незаконного пересечь границу, отправлялись под стражу, а их дети — в специальные центры. Под давлением общественности Трамп пересмотрел своё решение.

Кроме того, ещё в начале 2017 года Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам ряда государств — Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Ирана, впоследствии список был дополнен также Венесуэлой, КНДР и Чадом. Несмотря на протест со стороны демократов, в 2018 году это решение Трампа было поддержано Верховным судом.

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По мнению экспертов, Демократическая партия хотя и критикует принимаемые Трампом меры, не сможет изменить ситуацию. Как отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, хотя демократы контролируют палату представителей, им противостоит не только Белый дом, но и сенат, где большинством мест располагают республиканцы.

«Сейчас инициативы и Трампа, и демократов в миграционной сфере будут преследовать сугубо пропагандистские цели. Дональд Трамп снова актуализировал тему миграции, он формирует свою повестку в преддверии новых выборов. Американское общество глубоко расколото по вопросу миграции, многие американцы действительно считают, что приезжие отнимают их рабочие места. И Трамп умело играет на этих настроениях», — подчеркнул эксперт.

Но при этом администрация Белого дома явно преувеличивает опасность якобы исходящую от мигрантов, считают эксперт. По словам Юрия Рогулёва, большой приток мигрантов традиционно был преимуществом Америки, страна никогда не испытывала проблем с рабочей силой.

«На самом деле мигранты являются основой материального могущества и роста экономики США. Но теперь власти хотят поставить миграционные потоки под жёсткий контроль. Это часть предвыборных обещаний Трампа, и он старается следовать им», — подытожил эксперт.