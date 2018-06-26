Трамп назвал решение Верховного суда по мигрантам огромной победой

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Американский лидер Дональд Трамп назвал решение Верховного суда США, члены которого поддержали президентский указ о временном запрете на въезд в страну гражданам из ряда стран, огромной победой.
Трамп назвал решение Верховного суда по мигрантам огромной победой
  • Reuters

«Сегодняшнее решение Верховного суда является огромной победой для американского народа и Конституции США... В эпоху расширения географии терроризма и экстремизма по всему миру... мы должны тщательно проверять всех, кто въезжает в нашу страну», — говорится в заявлении.

По словам Трампа, до тех пор, пока он будет находиться на должности президента Соединённых Штатов, он намерен отстаивать суверенитет и работать над обеспечением безопасности граждан страны.

«В течение всего моего срока безопасность нашей страны будет гарантирована», — заключил он.

Ранее стало известно, что Верховный суд США поддержал указ Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам из некоторых стран. 

В марте 2017 года американский лидер подписал обновлённый иммиграционный указ, согласно которому в страну временно запрещается въезд гражданам Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Ирана.

В октябре в список были добавлены Венесуэла, КНДР и Чад.

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