«Вашингтон добился этого путём давления»: как изменится ситуация на границе США и Мексики после соглашения по миграции

США и Мексика заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией. Согласно его положениям, мексиканские власти должны укрепить границы, разворачивая дополнительные части Национальной гвардии, активнее бороться с контрабандистами и торговцами людей, а также обмениваться с американскими пограничниками информацией для обеспечения безопасности. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обещал ввести пошлины на все товары из Мексики в том случае, если она не начнёт бороться с мигрантами. По мнению экспертов, Вашингтон навязал свои условия путём угроз и давления. При этом договор не окажет значительного влияния на уровень нелегальной миграции, так как проблема возникла из-за разницы в экономическом развитии стран региона, отметили аналитики.

США и Мексика заключили договор о борьбе с нелегальной миграцией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я хотел бы поблагодарить президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его министра иностранных дел Марсело Эбрарда вместе со всеми многочисленными представителями Соединённых Штатов и Мексики за столь напряжённую работу по достижению нашего соглашения по завершению миграции», — написал он в Twitter.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2019 г.

Мексиканский лидер также приветствовал заключение договорённости. Мануэль Андреас Лопес Обрадор подчеркнул, что это позволило избежать американских пошлин на товары из Мексики.

«Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США», — написал президент Мексики в Twitter.

Соглашение было заключено незадолго до ввода пошлин: 10 июня должны были начать действовать сборы на все мексиканские товары, ввозимые в США. Трамп отмечал, что это связано с высоким уровнем нелегальной миграции через Мексику в Соединённые Штаты. Он также сообщал, что если бы соглашение не было достигнуто, то пошлины бы повышались ежемесячно, пока не составили бы 25% в октябре.

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«10 июня Соединённые Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику и в нашу страну. Тарифы будут постепенно увеличиваться, пока не будет устранена проблема нелегальной миграции, после чего тарифы будут сняты», — говорил он.

Для внешней политики Трампа характерно угрожать, чтобы добиваться своих целей, отметил политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. В разговоре с RT он выразил мнение, что раз и в этом случае американский президент добился своей цели, то этот подход останется и впредь.

«Этот подход к ведению дел в очередной раз даёт положительный для США эффект, и, следовательно, они будут по-прежнему так вести бизнес со своими близкими и дальними партнёрами. С одной стороны — грозить карами небесными, а с другой — легко отменяя свои же попытки испугать тогда, когда другая сторона идёт на попятную», — подчеркнул Бышок.

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«Поменять ситуацию не получится»

Согласно заключённой между странами договорённости, Мексика развернёт Национальную гвардию для борьбы с нелегальной миграцией. В первую очередь это будет касаться южной границы, через которую мигранты идут в страну, чтобы затем попасть в США.

Помимо этого, Вашингтон и Мехико будут обмениваться информацией для защиты границы. Мексиканские власти обязуются бороться с организациями, занимающимися контрабандой и торговлей людьми.

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В совместной декларации также отмечается, что если в ближайшие 90 дней договорённости не повлияют на уровень нелегальной миграции, то стороны встретятся и обсудят дополнительные условия.

При этом, если Мексика нарушит взятые на себя обязательства, Трамп может ввести пошлины, сказал в интервью Reuters глава Минфина США Стив Мнучин.

«Мы надеемся, что Мексика будет делать то, что ей надлежит, и нам не потребуется возвращать пошлины. Однако, естественно, если она нарушит (договорённости. — RT), президент сохраняет за собой право сделать это», — сказал он.

В ходе переговоров именно Мексике пришлось идти на уступки, отметил Бышок. Аналитик пояснил, что это связано с экономической зависимостью страны от США.

«Отношения между США и всеми их соседями не зеркальные. Понятно, что Мексика в гораздо большей степени зависит от США, поэтому очевидно, что требования Америки были удовлетворены», — подчеркнул он.

Однако в корне изменить ситуацию в области миграции это соглашение не сможет, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Мексика будет пытаться соблюсти официальные договорённости, но процессы миграции носят масштабный характер, как и изменения демографические в самих США… На самом деле коренным образом поменять ситуацию не получится», — сказал он RT.

Проблема миграции заключается не в слабых границах, а в сильной разнице между экономическим развитием США и соседних стран, отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Вашингтон добился этого решения путём давления. Вопрос только в том, что проблема миграции гораздо шире, чем её пытаются решить в Штатах. В США пытаются возложить ответственность на соседние страны за то, что они недостаточно экономически развиты. Но они не развиты потому, что их торговля с США, вообще их экономические отношения не равноправны», — отметил эксперт.



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Режим ЧП

Стоит отметить, что в целом вопрос миграции для Трампа остаётся одним из ключевых в политике. Ещё во время избирательной кампании в 2016 году он обещал построить стену на границе с Мексикой. Когда же он внёс в бюджет пункт о финансировании строительства этих заграждений, конгресс отказался его одобрять.

Таким образом, в США с декабря 2018 года на 35 дней было заблокировано финансирование правительства. Шатдаун стал самым долгим в истории страны. В итоге был принят компромиссный бюджет, однако Трамп ввёл на границе с Мексикой режим чрезвычайного положения, чтобы финансировать строительство в обход конгресса.

По мнению Бышка, заключённая между США и Мексикой договорённость даёт шанс на то, что режим ЧП в итоге будет отменён.

«Я думаю, что если эта новая кооперация между пограничными службами США и Мексики даст результат в течение пары месяцев, то вполне может быть отменён (режим ЧП на границе. —RT), и опять Трамп сможет это записать к себе актив. Может быть, это будет не сейчас, а ближе к выборам», — заключил он.