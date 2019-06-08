США и Мексика договорились сотрудничать для защиты общей границы

Госдепартамент распространил совместную декларацию США и Мексики, в которой указывается, что страны обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы.

«Соединённые Штаты и Мексика обязуются укреплять двустороннее сотрудничество, включая обмен информацией и скоординированные действия для обеспечения лучшей защиты и безопасности нашей общей границы», — указывается в декларации.

Уточняется, что Мексика, в частности, обязалась разместить Нацгвардию на границе для борьбы с потоком мигрантов.

Ранее Трамп заявил о достижении торгового соглашения между США и Мексикой. Вместе с этим он добавил, что мексиканские власти согласилась принять решительные меры на границе с США для борьбы с нелегальной миграцией.