США и Мексика договорились сотрудничать для защиты общей границы

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Госдепартамент распространил совместную декларацию США и Мексики, в которой указывается, что страны обязались укрепить сотрудничество для обеспечения лучшей защиты общей границы.

«Соединённые Штаты и Мексика обязуются укреплять двустороннее сотрудничество, включая обмен информацией и скоординированные действия для обеспечения лучшей защиты и безопасности нашей общей границы», — указывается в декларации.

Уточняется, что Мексика, в частности, обязалась разместить Нацгвардию на границе для борьбы с потоком мигрантов.

Ранее Трамп заявил о достижении торгового соглашения между США и Мексикой. Вместе с этим он добавил, что мексиканские власти согласилась принять решительные меры на границе с США для борьбы с нелегальной миграцией. 

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