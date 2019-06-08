Трамп заявил о достижении торгового соглашения между США и Мексикой

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Мексика достигли торгового соглашения.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я рад сообщить, что Соединённые Штат достигли соглашения с Мексикой. Пошлины, которые США планировали ввести в понедельник против Мексики, в этой связи приостановлены на неопределённый срок», — указал он.

По словам Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. 

Ранее сообщалось, что Мексика оптимистично настроена относительно итогов переговоров с США по пошлинам и миграции.

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