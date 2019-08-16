«Богатым — добро пожаловать, бедным — нет»: почему в США выступают против миграционной реформы администрации Трампа

Тринадцать американских штатов подали в суд на Министерство внутренней безопасности США. Они требуют заблокировать миграционную реформу, предложенную администрацией Дональда Трампа, которая вступит в действие в октябре 2019 года. Инициатива призвана затруднить получение виз и грин-карт малообеспеченным людям. По мнению экспертов, Трамп с помощью этой реформы хочет не только решить миграционную проблему, но и упрочить позиции среди своих избирателей. Против такого шага выступают преимущественно в тех штатах, где у власти находятся демократы. Однако, как полагают аналитики, отменить реформу до выборов 2020 года её противники не успеют: за год все судебные тяжбы вряд ли удастся завершить.

Миграционную реформу, анонсированную Белым домом, решили оспорить в судебном порядке тринадцать американских штатов. Вирджиния, Вашингтон, Колорадо, Делавер, Иллинойс, Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Род-Айленд подали иск против Министерства внутренней безопасности США. Это ведомство подготовило распоряжение, которое позволяет отказывать в выдаче виз и документов на постоянное жительство (так называемых грин-карт) в Соединённых Штатах лицам, которые из-за уровня своих доходов могут претендовать на льготы, предоставляемые малообеспеченным гражданам страны: пользоваться услугой системы медицинского страхования Medicaid, получать талоны на питание и снимать социальное жильё.

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О том, что такое распоряжение подготовлено в администрации Дональда Трампа, пресс-служба министерства сообщила ещё в сентябре 2018 года. Автором идеи документа был назван помощник президента по борьбе с нелегальной миграцией Стивен Миллер. При этом ведомством оговаривалось, что миграционная реформа будет введена в действие только после тщательного обсуждения. На днях администрация Трампа посчитала, что обсуждение закончено, и 14 августа распоряжение было обнародовано в Федеральном реестре — государственном журнале, где публикуются принятые правительством подзаконные акты.

Распоряжение о миграционной реформе вступит в силу с 15 октября. До этой даты представитель 13 штатов, генеральный прокурор Вашингтона Роберт Фергюссон, намерен добиться отмены распоряжения Министерства внутренней безопасности.

«Данное постановление противозаконно, поскольку искажает давно устоявшийся смысл того, что понимается под государственной помощью», — написал Фергюссон в своём иске.

Генпрокурор штата Вашингтон выражает опасение, что администрация Трампа решила фактически закрыть въезд в страну и получение американского гражданства для небогатых людей. Фергюссон подчёркивает, что распоряжение Министерства внутренней безопасности «без опоры на разумные доводы ставит крест на подходе, который исправно действовал не одно десятилетие», согласно которому США открыты для людей любой расы, национальности и уровня доходов.

«Посыл администрации Трампа ясен: богатым — добро пожаловать, бедным — нет», — пишет Фергюссон.

Дональд Трамп

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Последовательная политика

Политолог Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отмечает, что о необходимости ужесточить миграционную политику Трамп говорит давно.

«Он неоднократно заявлял, что США должны брать к себе только тех людей, которые им нужны, а не пользоваться методом случайного тыка, когда лотерею на получение грин-карт может выиграть фактически любой», — говорит эксперт.

По мнению Синельникова-Оришака, многие приезжие становятся настоящим бременем для страны: ведь качество мигрантов, прибывающих последние годы в страну, оставляет желать лучшего. Значительная их часть — не имеющие высокой профессиональной квалификации выходцы из стран Латинской Америки. Зачастую многие мигранты по приезду в США становятся получателями социальной помощи.

«Эта проблема существовала задолго до избрания главой государства Трампа. У каждого президента было своё видение, как упорядочить потоки мигрантов, чтобы они не перевернули американский корабль, каким бы устойчивым он ни был», — говорит Синельников-Оришак.

Вместе с тем эксперты подчёркивают, что решение проблемы, предлагаемое Трампом, является слишком радикальным. Оно идёт вразрез со многими традиционными для США представлениями о том, какой должна быть политика государства в отношении миграции, а так же национальных и расовых меньшинств. Поэтому распоряжение Министерства внутренних дел не могло не вызвать недовольство многих американцев, в том числе в местных органах власти.

«В штате Вашингтон иммигрантам всегда будет оказываться поддержка, и администрации Трампа этого не изменить ни словами, ни действиями», — цитирует издание The Hill губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.

Предвыборное предложение

Меняя миграционное законодательство, Дональд Трамп действует как президент, рассчитывающий избраться на новый срок, сказал в беседе с RT президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский.

Эксперт напоминает, что идеология Республиканской партии, которую разделяет президент, основана на простом тезисе: человек — сам кузнец своего счастья. Избиратели республиканцев с недоверием относятся к бюрократической машине государства и считают, что чиновникам следует как можно меньше вмешиваться в жизнь обычных людей, которые должны обеспечивать себя самостоятельно, а не полагаться на помощь со стороны. Поэтому среди республиканского электората популярно предложение снизить налоги, но непопулярна идея расширения числа получателей той или иной государственной поддержки, говорит Лозанский.

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«Эта часть американского общества была ключевой для победы Трампа в 2016 году, и, конечно, он опять на неё рассчитывает, к тому же пытаясь всеми силами её расширить. Новая инициатива президента США найдёт поддержку не только у республиканцев, но даже у безработных, обвиняющих в своей бедности именно конкурентов из среды новых мигрантов», — утверждает эксперт.

При этом он обращает особое внимание на то, что миграционная реформа, предложенная администрацией США, вопреки утверждениям оппонентов Трампа, не имеет расистского или ксенофобского подтекста. По словам Лозанского, миграционную политику президента, согласно опросам общественного мнения, поддерживает большинство афроамериканцев.

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Против распоряжения Министерства внутренней безопасности выступили преимущественно те штаты, где у власти стоят демократы, говорит эксперт.

«Дело в том, что мигранты, о которых идёт речь, получив избирательное право, будут голосовать против республиканцев. Так что для Демократической партии этот иск — чисто политическая акция», — считает Лозанский.

По мнению Синельникова-Оришака, ситуация несколько сложнее.

«Как только обладатели грин-карты получают гражданство, они начинают смотреть на остальных, как на «понаехавших», ощущают себя полноправными американцами. Симпатии таких людей, скорее всего, будут на стороне Трампа», — предполагает он.

Эксперты тем не менее сходятся во мнении, что до президентских выборов ноября 2020 года президент не сможет реализовать все свои идеи, касающиеся реформы миграционного законодательства. Также они предполагают, что демократы только на уровне отдельных штатов смогут помешать практической реализации распоряжения Министерства внутренних дел. Отменить его в судебном порядке, по крайней мере, до ноябрьских выборов 2020-го, не получится — не хватит времени.