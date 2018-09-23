Администрация США подготовила инициативу по ужесточению выдачи грин-карт

Короткая ссылка
В Администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа подготовили инициативу, направленную на ужесточение выдачи грин-карт и виз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренней безопасности США.

Законопроект предполагает отказ в выдаче визы или грин-карты соискателю гражданства, который пользовался социальной поддержкой. Речь идёт, в частности, о программе Medicaid, которая предполагает получение талонов на питание и социальное жильё.

Кроме этого, в ряде случаев соискателя могут попросить внести залог в размере до $10 тыс.

По подсчёту американских властей, нововведение коснётся около 340 тыс. человек в год. Меры, по мнению администрации Трампа, помогут отсечь тех, кто не может обеспечить себя финансово, а значит станет бременем в системе социального обеспечения США.

В августе Трамп назвал американское миграционное законодательство самым глупым в мире. По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после многолетних юридических разбирательств. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить