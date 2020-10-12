Обеспеченный выбор: почему Трамп заявил о «самом высоком показателе удовлетворённости» американцев

Дональд Трамп заявил, что зафиксирован «самый высокий показатель удовлетворённости» американцев своим положением. Глава Белого дома сослался на результаты исследования Института Гэллапа, согласно которому 56% зарегистрированных избирателей сообщили, что сейчас они живут лучше, чем четыре года назад при Бараке Обаме и Джо Байдене, который тогда занимал пост вице-президента. Эксперты считают, что исследование не отражает в полной мере настроения граждан США. При этом аналитики полагают, что если данные хотя бы отчасти соответствуют действительности, то в улучшении финансового положения американцев есть заслуга Трампа, и он может использовать этот факт в своей предвыборной кампании.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что зарегистрирован «самый высокий показатель удовлетворённости» американцев своим положением.

«Безоговорочно самый высокий зафиксированный на данный момент показатель удовлетворённости. И он будет только улучшаться!!! ГОЛОСУЙТЕ», — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

“56% of registered voters tell Gallup that they are better off than they were 4 years ago (under Obama/Biden), while only 32% said they were worse off.” Highest number on satisfaction yet recorded, by far. mgoodwin@nypost.com... And it will only get better!!! VOTE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Глава Белого дома сослался на результаты исследования Института Гэллапа под названием «Мнение американцев относительно того, улучшилось или ухудшилось их положение за последние четыре года». Респондентам задавался всего один вопрос: «По-вашему, за последние четыре года положение вашей семьи улучшилось или ухудшилось?»

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Согласно результатам исследования, которое проводилось в период с 14 по 28 сентября, «явное большинство зарегистрированных избирателей (56%) заявили, что сейчас они находятся в лучшем положении, чем четыре года назад» (когда у власти были экс-президент Барак Обама и бывший вице-президент Джо Байден).

«При этом 32% считают, что их положение ухудшилось», — говорится в отчёте института.

Как сообщается, в 2012 году, перед тем как коллегия выборщиков переизбрала Обаму и Байдена (опрос проводился с 14 по 17 декабря), 45% опрашиваемых американцев сообщили, что их финансовое положение лучше, чем четыре года назад.

Неоднозначность данных

Эксперты скептически отнеслись к результатам данного исследования. Как отметил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, к таким опросам «надо относиться с осторожностью».

«Если говорить о категории американского населения, которое живёт за чертой бедности, — таких насчитывается до 40 млн человек, они, как правило, не имеют медстраховки. Вот таких людей не охватывают опросы типа того, что недавно провёл Институт Гэллапа. Спрашивают в основном средний класс, который преимущественно и будет говорить об улучшении своего положения. Поэтому было бы ошибочно считать такого рода данные полностью объективными», — заявил аналитик в беседе с RT.

Нью-Йорк

Reuters

© Eduardo Munoz

Аналогичной точки зрения придерживается и политолог Александр Асафов. По его мнению, подобного рода исследования не учитывают все группы населения США и делать по ним выводы о том, как себя ощущают все американцы, «было бы неправильно».

«Это средняя температура по больнице. На самом же деле люди по-разному себя чувствуют. Хотя такие опросы всё-таки могут показывать какую-то динамику, но всецело доверять им не стоит», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Однако эти данные, конечно, выгодны Трампу — он может использовать их в своей предвыборной кампании, добавил Асафов.

«Жить в условиях пандемии»

При этом аналитики полагают, что если данные Института Гэллапа в какой-то степени соответствуют действительности, то в улучшении финансового положения американцев есть заслуга в том числе и главы Белого дома.

По словам Андрея Сидорова, «экономическая политика Дональда Трампа на протяжении всех четырёх лет его нахождения у власти действительно была направлена на возрождение американской экономики и промышленности».

«В рамках этого курса администрацией 45-го президента США проведена налоговая реформа, на мой взгляд, достаточно успешно. Она дала новые возможности для бизнеса, что облегчило существование рядовых налогоплательщиков. Сам Трамп говорит, что посредством этой меры начал развиваться мелкий и средний бизнес», — сказал эксперт.

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Напомним, 22 декабря 2017 года Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей в истории США налоговой реформе. Ранее законопроект был одобрен конгрессом, обе палаты которого на тот момент контролировали республиканцы. Документ предполагает облегчение налогового бремени для налогоплательщиков, в первую очередь — для бизнеса, корпораций и предприятий. В частности, закон снижает налог на прибыль юридических лиц с 35 до 21%, уменьшает налог на средства, возвращающиеся в страну от деятельности юрлиц за границей: с 35 до 15,5% — для наличных средств и до 8% — для безналичных. Кроме того, для юридических лиц были введены налоговые вычеты на капитальные расходы.

В июле 2018 года министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что предложенная Трампом налоговая реформа сыграла ключевую роль в достижении нынешних экономических успехов США. По его словам, сокращение налогов «стало источником оптимизма для большего количества американцев, у которых теперь появилось больше возможностей». Как сообщил Мнучин, свыше 500 компаний объявили о начислении премий, повышении заработной платы, увеличении пенсионных отчислений и о других выплатах своим сотрудникам.

Между тем Сидоров отметил, что «при всём положительном эффекте налоговой реформы нельзя не принимать во внимание и её слабые стороны».

«В частности, она ударила по казне США, стимулируя дефицит государственного бюджета и долга. Тем не менее в целом можно поверить в тезис, что часть населения финансово чувствует себя лучше, чем в период правления Обамы и Байдена. Действительно есть ощущение, что бизнес США оживает, несмотря на пандемию, а западные штаты возвращают рабочие места», — заявил эксперт.

Билборд в поддержку президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи в Соединённых Штатах

Reuters

© Amir Cohen

Как сообщило Министерство труда США на своей странице в Facebook, уровень безработицы в Соединённых Штатах снизился до 7,9% в сентябре. В августе этот показатель достигал 8,4%, а в апреле — 14,7%. По данным американского ведомства, в сентябре в США было создано 661 тыс. новых рабочих мест, хотя прогнозировалось 850 тыс.

Напомним, США продолжают занимать первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США выявлены более 7,7 млн инфицированных, почти 215 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

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Сидоров также полагает, что на жизнь американцев благотворно повлияло и подписание Трампом документов, направленных на смягчение негативных экономических последствий пандемии коронавируса. В частности, согласно одному из документов, предполагается отсрочка выплат налогов на зарплату до конца этого года для тех американцев, кто зарабатывает меньше $100 тыс. в год.

При этом на улучшение положения части американцев повлияла и «в целом хорошая конъюнктура в мировой экономике» до пандемии, считает аналитик.

«Ситуация развивалась без больших экономических спадов, начиная с 2013 года, когда последствия кризиса 2008 года стали сходить на нет, и вплоть до проблем, вызванных пандемией коронавируса в 2020 году. Однако думающие американцы не могут винить Трампа в эпидемии COVID-19 и её последствиях, несмотря на попытки демократов доказать обратное», — заявил Сидоров.

Александр Асафов также не исключает, что американцы действительно стали более позитивно оценивать своё финансовое положение.

«Дело в том, что граждане США уже в основном свыклись жить в условиях пандемии, которая протекает сейчас не так остро, как в начале года. Кроме того, в Соединённых Штатах прошёл пик протестов на расовой почве. Сейчас эти темы в обществе стали менее резонансными и огнеопасными», — отметил эксперт.

В положительном ключе

По мнению Андрея Сидорова, данные опроса Института Гэллапа «могут помочь Трампу переизбраться».

«Глава Белого дома будет делать ставку на свои экономические достижения в политической гонке. И подкрепить эти тезисы ему помогут такого рода исследования. Штаб американского лидера будет обязательно использовать эти данные для того, чтобы позиционировать Трампа как президента, который сделал Америку вновь великой прежде всего в экономической сфере, в промышленности, хотя пока это далеко не так. Но не исключено, что продолжение линии Трампа действительно может привести к укреплению производственной базы в США», — сообщил аналитик.

Праймериз в США

Reuters

© Daniel Acker

Александр Асафов, в свою очередь, спрогнозировал, что Трамп, находясь на последнем этапе своей предвыборной кампании, «будет комментировать исключительно положительные показатели» опросов.

«Трамп задействует то, что укладывается в его картину мира. В данном случае цифры Института Гэллапа показывают, что при нём американцам живётся лучше. И вот эта информация берётся за основу без оглядки на подводные камни исследования», — заключил эксперт.