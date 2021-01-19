«Люди всё ещё боятся путешествовать»: что мешает восстановлению мирового спроса на нефть

Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году. Потребление топлива в мире восстанавливается медленнее, чем ожидалось, в связи с последствиями второй волны пандемии коронавируса и повторным введением локдаунов в ряде стран. Кроме того, эксперты указывают и на психологический фактор: многие люди откладывают дальние поездки, опасаясь заболеть. Впрочем, рост глобального спроса на энергосырьё способен ускориться уже во второй половине года за счёт масштабной вакцинации, считают аналитики. С учётом выполнения сделки ОПЕК+ такое положение дел может подтолкнуть стоимость нефти к отметке $60 за баррель, что должно позитивно отразиться на состоянии российской валюты и бюджета.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2021 году. Как следует из опубликованного во вторник, 19 декабря, отчёта организации, по итогам текущего года потребление энергосырья в мире увеличится на 5,5 млн баррелей в сутки — до 96,6 млн баррелей в день.

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Отметим, что ещё в середине декабря эксперты МЭА прогнозировали более уверенные темпы роста глобального спроса на нефть в 2021 году — около 5,7 млн баррелей в сутки. Между тем в результате последствий второй волны пандемии коронавируса агентство ухудшило свою оценку.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала зимы число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 32 млн и в настоящий момент превышает 95,8 млн. На этом фоне власти целого ряда государств вынуждены вводить повторные локдауны.

«Для полного восстановления темпов потребления сырья потребуется больше времени. Возобновление ограничений негативно сказывается на объёмах продаж топлива. По этой причине мы понизили наш прогноз спроса на нефть», — говорится в докладе МЭА.

Помимо этого, опрошенные RT эксперты указывают и на психологический фактор торможения спроса. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, даже в случае ослабления ситуации с пандемией люди в большинстве государств на протяжении определённого времени будут испытывать страх перед дальними путешествиями.

«На фоне пандемии и массового закрытия границ люди были вынуждены отказаться от зарубежных поездок. Сейчас многие люди всё ещё боятся путешествовать и откладывают поездки, опасаясь заражения. По мере снятия карантинных ограничений спрос на топливо будет расти, но для полного восстановления туристической и транспортной отраслей потребуется несколько лет», — пояснил Деев в разговоре с RT.

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Одним из определяющий факторов для глобальной энергетической отрасли в 2021 году должна стать масштабная вакцинация населения от COVID-19. Такую точку зрения в интервью RT выразил аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его мнению, массовое применение вакцин может привести к заметному увеличению числа перевозок в мире уже во второй половине текущего года.

«За счёт программ вакцинации в мире будет пройден пик заболеваемости. Более того, летом наступит сезон отпусков, который традиционно приводит к увеличению числа воздушных и наземных перевозок, что также позитивно скажется на продажах топлива», — отметил аналитик.

Лучшая доля

Хотя в ближайшее время пандемия коронавируса продолжит оказывать давление на мировой энергорынок, в 2021 году спрос на углеводороды всё равно будет расти быстрее предложения, считает Емельянов. Такое положение дел аналитик связывает с действиями стран — участниц сделки ОПЕК+.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья ограничивают добычу нефти и тем самым пытаются добиться баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке. Политика участников сделки должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

По итогам переговоров 5 января стороны договорились дополнительно снизить производство сырья в феврале и марте более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. Мировые инвесторы положительно отреагировали на такое решение участников альянса, поскольку на глобальный рынок поступит гораздо меньше сырья, чем ожидалось ранее. На этом фоне за прошедшие две недели стоимость нефти эталонной марки Brent подорожала более чем на 10% и сейчас находится вблизи $55—56 за баррель.

«Сделка ОПЕК+ уже доказала свою способность сдерживать объёмы производства даже в сложных условиях. Члены альянса понимают, что достаточно высокие цены на сырьё сейчас держатся именно за счёт соблюдения договорённостей», — подчеркнул Валерий Емельянов.

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Примечательно, что в условиях растущих нефтяных цен специалисты МЭА не ожидают существенного увеличения добычи сланцевого сырья в США. Как полагают в организации, такая ситуация позволит странам — участницам ОПЕК+, включая Россию, нарастить свою долю на рынке углеводородов.

«Сейчас американские нефтяники скованы необходимостью выплачивать треть денежного потока акционерам, что вынуждает их работать в основном на сохранение текущего уровня добычи и откладывать инвестиции, необходимые для роста производства. Это позволяет России и другим участникам ОПЕК+ наращивать долю на рынке нефти и одновременно удерживать комфортные цены на сырьё», — объяснил RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

По прогнозу эксперта, в 2021 году средняя стоимость нефти останется вблизи $55 за баррель. В свою очередь, Валерий Емельянов высоко оценивает вероятность роста котировок до $60—61 за баррель.

На пользу рублю и бюджету

Наблюдаемое восстановление нефтяных цен должно сыграть в пользу укрепления российской валюты, считает Валерий Емельянов. По его словам, в случае отсутствия глобальных экономических шоков удорожание энергосырья может привести к падению курса доллара до диапазона 68—75 рублей. При этом аналитик допускает снижение показателя и до отметки 65 рублей в течение года.

Одновременно рост стоимости нефти позволит быстрее сократить отрицательную разницу между доходами и расходами российской казны, уверен Артём Деев. По его словам, даже в случае сохранения текущего уровня цен дефицит бюджета страны по итогам года может сократиться до 1,5% ВВП вместо ожидаемых сейчас 2,5%.

Отметим, что на 2021 год в российском бюджете заложена базовая цена нефти на уровне $43 за баррель. В рамках бюджетного правила, если сырьевые котировки опускаются ниже данной отметки, недополученные нефтегазовые доходы компенсируются за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если же стоимость сырья на рынке находится выше этого показателя, сверхдоходы, напротив, направляют в ФНБ.

«Если исходить из текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов, то по итогам года цены на сырьё останутся в пределах $55 за баррель. При этом цены на нефть, находясь выше отметки отсечения в рамках бюджетного правила, позволяют пополнять резервы, что положительно сказывается на финансовой стабильности страны», — заключил Деев.