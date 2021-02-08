Комфортная планка: цена нефти Brent впервые с января 2020-го превысила $60 за баррель

В понедельник, 8 февраля, цена нефти эталонного сорта Brent впервые с января 2020 года превысила отметку $60 за баррель. Повышение котировок аналитики связывают с выполнением условий сделки ОПЕК+, снижением запасов энергосырья в США, а также растущим спросом на углеводороды в странах Азии. По мнению экспертов, определённое давление на стоимость нефти по-прежнему оказывает ситуация с пандемией коронавируса. Впрочем, по мере вакцинации населения от COVID-19 цена барреля Brent продолжит расти и до конца года способна достигнуть $70, не исключают специалисты. Как удорожание нефти может сказаться на динамике рубля — в материале RT.

В понедельник, 8 февраля, стоимость нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,2% и в моменте достигала отметки $60,26 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI поднимались на 1,4% — до $57,67 за баррель. Значения стали самыми высокими с конца января 2020 года.

Главной причиной наблюдаемого удорожания нефти опрошенные RT эксперты считают выполнение сделки ОПЕК+.

С начала февраля страны — участницы соглашения начали снижать добычу энергосырья на 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно достигнутым ранее договорённостям, такую политику стороны будут продолжать до конца марта 2021 года.

Напомним, что в рамках партнёрства ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают производство углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По словам специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

«Участники альянса высоко оценивают эффективность сделки и намерены продолжать координировать свои действия в этой области. При этом в последние дни поддержку нефтяным ценам оказал и пересмотренный прогноз от аналитиков ОПЕК+. Специалисты уверены, что на протяжении всего 2021 года на мировом рынке нефти будет сохраняться дефицит. Как ожидается, максимальный уровень дефицита будет достигнут в мае и составит 2 млн баррелей в сутки», — рассказал RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

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Помимо этого, участники рынка позитивно оценивают данные о сокращении запасов сырья в США. Согласно отчёту американского Управления энергетической информации, за последнюю неделю января объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах уменьшился почти на 1 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя на 446 тыс. баррелей.

«Запасы в США сокращаются, поскольку добыча нефти в стране стагнирует и в последние недели остаётся вблизи 11 млн баррелей в сутки против 13 млн годом ранее. Во многом это связано с медленным восстановлением экономической активности в Штатах», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

В пользу нефтяных цен также играет уверенно растущий спрос на энергоресурсы в странах Азии. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

«Заметнее всего потребление углеводородов растёт в Индии и Китае, которые по-прежнему остаются «мировыми фабриками». Отдельно стоит упомянуть и такие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, как Индонезия и Малайзия. В первую очередь рост спроса на топливо в этих государствах связан с часто довольно нетехнологичным, но энергоёмким производством», — отметил Маслов.

Reuters

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В то же время, по мнению Маслова, определённое давление на стоимость нефти всё ещё оказывает ситуация с пандемией коронавируса. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев COVID-19 в мире продолжает расти и на сегодняшний день превышает 106 млн.

На этом фоне многие государства по-прежнему сохраняют карантинные ограничения, что мешает полному возобновлению грузовых и пассажирских перевозок в мире. В результате глобальный спрос на топливо и энергосырьё восстанавливается медленнее, чем ожидалось, подчеркнул Андрей Маслов.

Впрочем, исправить ситуацию должна масштабная вакцинация населения от COVID-19, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, активное применение препарата от коронавируса даст импульс мировой экономике для выхода из рецессии и тем самым поддержит спрос на энергоносители.

«Достигнутая сейчас отметка $60 за баррель — это очень важный психологический уровень. В ближайшее время инвесторы могут начат фиксировать прибыль, из-за чего возможно временное снижение котировок. Между тем на 2021 год мы прогнозируем выход цены в диапазоне $60—70 за баррель. Предполагаю, что закрепиться на этом уровне котировки смогут уже весной», — отметил Разуваев.

Финансовый стимул

Рост нефтяных цен до рекордных значений позитивно сказался на динамике российской валюты. На торгах понедельника курс доллара снижался на 0,7% — до 74,15, а курс евро — на 0,8%, до 89,25 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно оценке Андрея Маслова, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в диапазоне 74—76 рублей, а курс евро — вблизи 89—91 рубля.

Вместе с тем, как полагает Александр Разуваев, дальнейшее удорожание нефти может оказать значительную поддержку российской валюте.

Так, аналитик не исключает, что при отсутствии внешних шоков до конца 2021 года курс доллара способен вернуться к уровню 65—67 рублей.

Более того, наблюдаемое повышение нефтяных котировок может положительно отразиться и на состоянии российского бюджета, уверен Разуваев. По мнению аналитика, уже в 2021 году доходы национальной казны могут превысить расходы.

«В бюджет России на 2021 год заложена цена нефти $43,3 за баррель. Доходы от продажи нефти выше этой стоимости направляются в Фонд национального благосостояния. Поэтому вероятность того, что бюджет по итогам года будет профицитным, почти 100%. Стоит отметить, что в экономическом плане Россия уже фактически избавилась от нефтяной зависимости — объёмы сырьевого и несырьевого экспорта страны практически сравнялись. Однако для бюджета нефтяные котировки всё же очень важны», — заключил эксперт.