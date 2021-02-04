Продуктовый расчёт: Путин заявил об ухудшении ситуации на глобальном продовольственном рынке

Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым заявил об ухудшающейся ситуации на глобальном рынке продовольствия. Рекордный рост цен на ряд товаров в мире привёл к удорожанию некоторых продуктов и в России. Однако правительство предприняло ряд шагов, которые позволили стабилизировать стоимость сахара и подсолнечного масла внутри страны. По словам Решетникова, 1 апреля власти планируют запустить специальный механизм по сдерживанию цен на пшеницу. Министр также рассказал президенту, что российская экономика справилась с влиянием пандемии на финансовую сферу ощутимо лучше многих государств. Причём на фоне карантинных ограничений и закрытия границ РФ смогла нарастить объём несырьевого экспорта.

Текущая ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. Такое мнение в четверг, 4 февраля, выразил Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр согласился с оценкой президента и назвал основные причины такого положения дел.

«Во-первых, все страны — импортёры, крупнейшие страны мира, усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов — производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну», — отметил Решетников.

Помимо этого глава Минэкономразвития обратил внимание и на действия спекулянтов на глобальном рынке продовольствия. Как подчеркнул министр, все эти факторы влияют на динамику цен.

На сегодняшний день мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня почти за семь лет. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), соответствующий индекс растёт уже восьмой месяц подряд, а в январе 2021 года его значение составило 113,3 пункта. Показатель стал самым высоким с июля 2014 года.

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«Этот рост обусловлен в первую очередь значительным повышением индексов цен на сахар, зерновые и растительные масла», — говорится в исследовании ФАО.

Под влиянием мировых цен в 2020 году в России также заметно подорожали некоторые социально значимые продукты — сахарный песок (на 64,5%), подсолнечное масло (25,9%), макароны (12%), а также хлеб и хлебобулочные изделия (7,3%). Такие данные приводит Росстат.

На этом фоне в декабре правительство подготовило ряд мер по борьбе с ростом цен. В частности, кабмин инициировал подписание соглашений между розничными сетями и производителями подсолнечного масла и сахара. Договорённости предусматривают снижение оптовых цен для магазинов и ограничение предельной розничной стоимости на эти товары для потребителей.

По словам Максима Решетникова, разработанные меры были запущены вместе с поддержкой сельхозпроизводителей. Как подчеркнул министр, принятые решения позволили оперативно сдержать рост стоимости сахара и масла в стране.

«Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались», — рассказал глава Минэкономразвития.

Ценовой механизм

Для сдерживания цен на зерновые с 15 февраля по 30 июня в России будет работать механизм квотирования экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в размере 17,5 млн тонн. На этот же период будет введена вывозная пошлина на пшеницу в размере €25 за тонну. Одновременно власти предоставили субсидии производителям муки на 5 млрд рублей. Впрочем, этих мер пока оказалось недостаточно, констатировал Максим Решетников.

По его словам, для решения проблемы с 1 апреля в России должен заработать специальный ценовой демпфер. Механизм будет состоять из двух частей: плавающей экспортной пошлины и системы возврата денег производителям. Как отметил Решетников, демпфер будет действовать бессрочно и позволит защитить российский рынок продовольствия от колебаний мировых цен.

«Предлагается формула расчёта размера экспортной пошлины следующим образом: при мировой цене до $200 за тонну пошлина взиматься не будет, при цене, превышающей $200 за тонну пшеницы, будет взиматься пошлина в размере 70% от превышения этой базовой цены в $200», — заявил Решетников во время пресс-конференции.

По его словам, полученные от введения пошлины средства позже будут распределяться между субъектами РФ пропорционально объёму зерна, которое произвёл регион. В конечном итоге средства вернут производителям в виде субсидий.

РИА Новости

© Илья Наймушин

«Экспортный механизм будет стимулировать поставщиков реализовывать больше товара внутри страны, что позволит держать цены на зерновые и производные из них продукты на комфортном для населения уровне», — объяснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

При этом предоставление субсидий производителям поможет бизнесу сократить издержки на изготовление и реализацию совей продукции. Такую точку зрения в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Деньги позволят уже в этом году увеличить объём выпускаемой продукции: весной засеять больше полей, купить технику, инвентарь и посадочный материал. При этом высокий урожай приведёт к снижению цен на практически все продукты питания: начиная от хлеба, макарон и круп, где зерновые выступают базовым элементом для производства большинства продуктов, до мяса и молочных продуктов, так как для выращивания животных производители также используют корма на основе зерна», — объяснил эксперт.

Влияние пандемии

На встрече с президентом Максим Решетников также рассказал о текущей ситуации в экономике. По словам министра, Россия справилась с влиянием пандемии коронавируса на финансовую сферу «ощутимо лучше» многих других стран.

По оценке Росстата, в 2020 году объём российского ВВП снизился на 3,1%. В то же время экономика США сократилась на 3,4%, Японии — на 5,1%, Германии — на 5,4%, Индии — на 8%, Франции — на 9%, Великобритании — на 10%. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Мы на фоне всех стран выглядим очень и очень убедительно. У нас все последнее уточнения Росстата идут в плюс, поскольку предприятия немножко запаздывают с отчётностью», — подчеркнул Решетников.

globallookpress.com

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Во многом сдержать экономический спад в России удалось за счёт своевременных мер государственной помощи населению и бизнесу. Об этом RT рассказал председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов. По его словам, основной акцент власти сделали на укреплении системы здравоохранения, поддержке доходов населения, помощи малому и среднему предпринимательству, в том числе посредством кредитных программ, отсрочки по арендным платежам, налоговым и административным послаблениям.

«Размер антикризисного пакета оценивается в 4,5% ВВП, что, по нашим расчётам, позволило компенсировать около 1,3—2,3% потерь ВВП в 2020 году. При этом решение правительства точечно усилить санитарные требования и меры социальной изоляции во время второй волны пандемии, а не вводить масштабный локдаун как в крупнейших странах ЕС, могло стать одним из факторов меньшего спада российской экономики», — подчеркнул Подгузов.

Торговый оптимизм

Примечательно, что на фоне действия карантинных ограничений в первой половине 2020 года и временного закрытия границ Россия смогла увеличить объём несырьевого экспорта. По словам Максима Решетникова, за год показатель вырос на 3%.

«Даже во всех этих сложных ситуациях, в прерывании цепочек добавленной стоимости и поставок мы наращиваем наш несырьевой, неэнергетический экспорт. И это говорит о том, что ранее принятые меры, в первую очередь в рамках национального проекта, правильные, и система выстроена», — заявил министр.

По предварительной оценке Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2020 году объём несырьевых поставок из России за рубеж превысил $160 млрд. Как отмечают в организации, за последние 20 лет значение увеличилось почти в 3,5 раза. Сейчас на долю несырьевого экспорта приходится почти половина (48%) всех поставок России в другие страны.

РИА Новости

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«Главными драйверами роста стали драгоценные металлы и продукция АПК. Благодаря рекордному экспорту сельского хозяйства и пищевой промышленности экспорт АПК увеличился на 18% и превысил $30 млрд. Так, российский экспорт говядины в 2020 году вырос в 2,6 раза, свинины — в два раза, экспорт пшеницы вырос на 20%, а растительных масел на 16%», — говорится в отчёте РЭЦ.

Наблюдаемую динамику эксперты организации связывают с открытием новых рынков сбыта. Самыми популярными направлениями экспорта российской сельскохозяйственной продукции стали Турция, Египет и Китай.

«Россия прошла пандемию лучше других стран в том числе и за счёт того, что погодные условия позволили провести посевы, и был собран хороший урожай. В результате наша страна активно, свыше прошлогодних показателей, поставляла на внешние рынки сельскохозяйственную продукцию», — заключил Артём Деев.