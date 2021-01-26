Курс на ускорение: МВФ улучшил прогноз по экономике России в 2021 и 2022 годах

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту экономики России в 2021 и 2022 годах. Эксперты организации считают, что в текущем году объём ВВП страны увеличится на 3%, а не на 2,8%, как предполагалось ранее. Более того, уже в следующем году темпы экономического роста в России могут достичь 3,9% и оказаться выше, чем в США и еврозоне. Такое обновление оценок эксперты связывают с началом массовой вакцинации населения от коронавируса, а также с мерами господдержки населения и бизнеса. Помимо этого, в 2021 году позитивное влияние на экономику способен оказать рост нефтяных цен.

Международный валютный фонд улучшил прогноз по экономике России на 2021 год. Согласно оценке организации, объём ВВП страны увеличится на 3%. При этом в 2022 году этот показатель достигнет 3,9%. Такие данные содержатся в докладе МВФ World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 26 января. Ранее в МВФ полагали, что российский ВВП вырастет на 2,8% в 2021-м и на 2,3% — в 2022-м.

Как отмечают специалисты фонда, по итогам 2020 года экономика России сократилась на 3,6%. Примечательно, что ранее эксперты организации прогнозировали более глубокий спад — вблизи 4%.

Улучшение прогноза во многом связано с оживлением деловой и потребительской активности в России во второй половине 2020 года. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, поддержку экономике оказали ослабление карантинных ограничений, а также меры господдержки бизнеса и населения. Речь идёт, например, о прямых выплатах семьям с детьми, кредитных каникулах, грантах и льготных займах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей.

«На этом фоне российская промышленность, на которую приходится около 30% экономики, показала меньший, чем ожидалось, спад по итогам 2020 года. Показатель сократился на 2,9% в годовом выражении, что выглядит несколько лучше, чем в ряде других стран», — подчеркнул Остапкович.

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Отметим, что всего на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на помощь гражданам и промышленности власти уже направили 4,6 трлн рублей. Об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин. Более того, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в течение следующих трёх лет руководство страны выделит порядка 39 трлн рублей на выполнение единого плана по достижению национальных целей и развитию экономики.

«В центре внимания нашей стратегии, безусловно, находится человек. Все мероприятия правительства направлены на повышение качества жизни граждан нашей страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды», — заявил Мишустин 14 января в обращении к участникам Гайдаровского форума.

По мнению Георгия Остапковича, в 2021 году ситуация в российской экономике преимущественно будет зависеть от темпов вакцинации населения от COVID-19. Как полагает эксперт, в случае успешного снижения темпов роста заболеваемости люди перестанут бояться выходить на работу, а производительность труда в стране вырастет.

Одновременно масштабная вакцинация ускорит восстановление потребительской активности и приведёт к росту спроса на товары и услуги внутри страны. Такое положение дел позволит предприятиям получить дополнительные средства для собственного развития и расширения штата, что позитивно скажется на рынке труда, уверен Остапкович.

«Основное внимание государству стоит обратить на реальные располагаемые доходы населения. Рост показателя должен привести к более оперативному оживлению ключевых отраслей экономики и одновременно сохранить социальную стабильность», — добавил эксперт.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

По мнению специалистов, дополнительную поддержку экономике России может оказать заметный рост нефтяных цен. Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году стоимость энергосырья в мире сократилась почти на треть, но уже в 2021-м способна увеличиться более чем на 21%.

«Ожидаемый рост сырьевых цен связан с восстановлением глобальной экономики и выходом целого ряда отраслей на относительно полную мощность. Это обернётся увеличением мирового спроса на сырьё, а Россия сможет получить ряд преимуществ. В частности, речь идёт о возможном укреплении курса рубля и общем улучшении финансовой ситуации в стране», — объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Единым фронтом

В своём отчёте МВФ также улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2021 году с 5,2% до 5,5%. Как ожидается, значение станет самым высоким за последние 14 лет. Прогноз на 2022 год остался без изменений — на уровне 4,2%.

Между тем аналитики организации пересмотрели свою оценку по спаду глобальной экономики в 2020 году. Как подсчитали в МВФ, объём мирового ВВП сократился на 3,5%, хотя ещё осенью эксперты фонда прогнозировали падение на 4,4%.

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«Одобрение к использованию целого ряда вакцин и массовая вакцинация, начатая в декабре в некоторых странах, вселяют надежду на потенциальное прекращение пандемии в будущем... Несмотря на то что пандемия унесла множество жизней и количество умерших продолжает расти, с течением времени экономическая деятельность, судя по всему, адаптируется к сокращению непосредственных контактов между людьми», — говорится в докладе фонда.

По оценке МВФ, в 2021 году ВВП развитых стран вырастет на 4,3%, а экономика развивающихся государств — на 6,3%. При этом самые высокие темпы роста могут быть зафиксированы в Индии (11,5%) и Китае (8,1%). В США значение составит 5,1%, а в странах еврозоны — 4,2%, прогнозируют в организации.

«Помимо эффекта от вакцинации, я думаю, что эксперты МВФ в своих оценках рассчитывают на нормализацию отношений в глобальной торговле. В частности, специалисты ждут ослабления торговых противоречий США с Китаем и Европой», — отметил Александр Абрамов.

Любопытно, что уже в 2022 году темпы роста ВВП США и стран еврозоны могут замедлиться до 2,5% и 3,6%. Таким образом, впервые за девять лет сразу оба показателя могут оказаться ниже, чем в России, следует из материалов МВФ.

По мнению Александра Абрамова, в ближайшее время одним из главных рисков для мировой экономики может стать ускорение глобальной инфляции. Отметим, что в 2020 году для борьбы с последствиями пандемии центробанки ряда государств резко снизили процентные ставки, а также начали печатать деньги и вливать средства в финансовые системы своих стран. Денежная накачка экономики должна ускорить процесс восстановления, но приводит к росту инфляции в мире.

«Если процентные ставки по-прежнему будут оставаться низкими, инфляция может ускориться ещё сильнее. В этом случае центробанкам придётся в срочном порядке повышать ставки, однако такая политика может замедлить экономический рост и привести к обвалу фондовых рынков», — добавил эксперт.