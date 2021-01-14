«Особый акцент сделали на решении социальных задач»: Мишустин назвал приоритеты правительства на 2021 год

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в 2021 году правительство России уделит особое внимание сохранению бюджетной и долговой устойчивости, снижению инфляции, а также поддержке бизнеса и населения. Как подчеркнул глава кабмина, у российской экономики есть преимущество для оперативного восстановления, поскольку страна быстрее других государств создала вакцину от коронавируса. Помимо дополнительных мер помощи предпринимателям и гражданам, власти планируют запустить новый инвестиционный цикл. Как ожидается, инициатива позволит увеличить число рабочих мест с достойной заработной платой.

В 2021 году главными экономическими приоритетами правительства России будут поддержание бюджетной и долговой устойчивости, разумные размеры заимствований на рынке, а также сохранение низкой инфляции. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Глава кабмина отметил, что в 2020 году темпы роста потребительских цен в России превысили целевой уровень в 4%. Впрочем, уже по итогам 2021-го показатель вернётся в прежние границы, уверен премьер.

По его словам, возникшая в связи с пандемией коронавируса ситуация в стране является «лишь отклонением, а не уходом с траектории устойчивого экономического роста». Как подчеркнул глава кабмина, власти уделят особое внимание восстановлению доходов россиян и экономики страны в целом. В этом плане Россия обладает преимуществом, поскольку быстрее других государств разработала вакцину от COVID-19, добавил премьер.

«Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю. Наша страна была первой, кто разработал вакцину и стал её активно применять. Это позволяет рассчитывать, что период восстановления у нас пройдёт значительно быстрее», — пояснил Мишустин.

АГН «Москва»

© Киселев Сергей

Вакцинация позволит оперативно нарастить темпы производства товаров и услуг, что должно позитивно сказаться на оживлении деловой активности и самой экономики. Так заявления премьер-министра прокомментировал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Весной 2020-го вирус стал главной причиной локдауна и временной остановки работы большинства предприятий и компаний. Люди были вынуждены уйти на самоизоляцию, а многие предприятия простаивали, что негативно сказывалось на темпах развития экономики. С учётом оперативной вакцинации можно рассчитывать, что ВВП по итогам года вырастет на 2,3—2,5%. Показатель будет лучше, чем у многих стран», — рассказал Остапкович в беседе с RT.

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Напомним, что в 2020 году для поддержки экономики власти предоставили бизнесу и населению ряд мер финансовой помощи. В частности, речь идёт о прямых выплатах семьям с детьми, кредитных каникулах, грантах и льготных займах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей.

При этом в 2021 году правительство инициировало дополнительные меры поддержки. Так, например, 11 января была снижена ставка по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых с 8,5 до 7% годовых. По словам Мишустина, это позволит бизнесу снизить долговую нагрузку, пополнить оборотные средства и направить деньги на развитие новых проектов.

«Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», — добавил премьер-министр.

Рабочее время

Глава кабмина отметил, что в основе стратегии правительства лежат национальные цели развития. Для их достижения подготовлен единый план, на реализацию которого в ближайшие три года власти намерены потратить 39 трлн рублей.

«В центре внимания нашей стратегии, безусловно, находится человек. Все мероприятия правительства направлены на повышение качества жизни граждан нашей страны, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды», — подчеркнул Михаил Мишустин.

По его словам, главную роль в повышении благосостояния и борьбе с бедностью должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. В свою очередь, увеличить количество рабочих мест с достойным заработком власти намерены с помощью запуска нового инвестиционного цикла.

На сегодняшний день в России работает механизм заключения инвестиционных соглашений в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. В 2020 году было заключено 25 таких соглашений в химической промышленности, в сфере транспорта, энергетики и здравоохранения.

«Объём инвестиций в проекты превысил 1 трлн рублей. Для их реализации будет создано более 20 тыс. рабочих мест. В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма», — рассказал премьер-министр.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев

По данным Росстата, на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в России с марта по август 2020 года выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким с 2012 года. Впрочем, уже по итогам ноября показатель сократился до 6,1%.

«За счёт налоговых послаблений, льготных кредитов, выплат малообеспеченному населению и людям, оставшимся без работы, в стране удалось избежать резкого сокращения числа рабочих мест и существенного снижения качества жизни россиян. Новый инвестиционный цикл позволит обеспечить работой тех, кто в ней сейчас нуждается», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Постепенная стабилизация рынка труда должна привести к росту потребительской активности россиян и тем самым стимулировать просевший в 2020 году покупательский спрос, считает Георгий Остапкович. По его словам, граждане со стабильными доходами станут активнее тратить деньги на повседневные нужды и развлечения, а также не будут бояться совершать дорогостоящие покупки.

«Рост вакансий с достойной зарплатой активизирует спрос на товары, что позитивно повлияет на темпы производства. Предприятия начнут больше производить, что потребует увеличения рабочего штата. Таким образом, ситуация с безработицей продолжит улучшаться в будущем», — заключил эксперт.