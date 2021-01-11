До 7% годовых: правительство утвердило снижение ставок по льготным кредитам для МСП и самозанятых

Правительство России утвердило снижение ставок по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для самозанятых с 8,5% до 7% годовых. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, инициатива позволит предпринимателям легче преодолевать финансовые трудности и поддерживать занятость сотрудников. По словам экспертов, дешёвые займы будут особо востребованы представителями сфер услуг, строительства и промышленности. При этом решение властей будет способствовать и оздоровлению бизнеса в период пандемии, считают специалисты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Об этом глава кабмина заявил в понедельник, 11 января, на совещании с вице-премьерами.

«Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», — рассказал Мишустин.

По его словам, данная инициатива позволит бизнесу снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, в результате чего предприниматели получат больше возможностей для развития своего дела, а также для инвестирования в новые проекты.

Как отметил глава правительства, такие меры «крайне необходимы» для стабилизации работы бизнеса в текущей экономической ситуации. В первую очередь мера должна поддержать предпринимателей в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука и техника, здравоохранение и образование, а также обрабатывающая промышленность, уверен премьер-министр.

«Важно помочь бизнесу легче преодолеть финансовые трудности и сохранить кадровый потенциал», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, что в 2020 году для поддержки экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции власти предоставили бизнесу и населению ряд мер финансовой помощи. В частности, речь идёт о кредитных каникулах, грантах и льготных займах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, мораториях на плановые проверки, а также налоговых отсрочках и послаблениях для компаний и предпринимателей.

«В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги — это 4,5% ВВП страны», — заявил 17 декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Российский лидер добавил, что субъекты малого и среднего предпринимательства по разным каналам получили около 1 трлн рублей госпомощи.

РИА Новости

© Алексей Никольский

Между тем снижение ставок по льготным кредитам в 2021 году должно оказать дополнительную поддержку российскому бизнесу и позволит предпринимателям быстрее оправиться от последствий COVID-19. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Решение кабмина должно стать универсальной мерой поддержки для всей группы МСП. Сейчас бизнесу необходимо опираться на собственные силы, поскольку многие преференции от государства, введённые во время кризиса, начинают постепенно сворачиваться, а налоги и страховые взносы платить всё ещё необходимо. Для дальнейшего развития бизнесу требуется максимально доступный ресурс», — пояснил Масленников.

Более того, инициатива правительства должна стать одним из главных драйверов для восстановления инвестиционной и инновационной активностей. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Когда предприниматель получает дешёвые деньги, он направляет их на инвестиции. Вложения, естественно, дают рост производства и прибыли, за счёт которой можно отбить этот кредит. Кроме того, предприниматель будет заинтересован в найме большего количества сотрудников, чтобы дальше расширять деловую активность. Всё это по цепочке должно привести к росту экономики», — считает Остапкович.

По его мнению, снижение ставок окажет значимую помощь представителям сферы услуг, которая сильнее всего пострадала в период пандемии. Помимо этого, дешёвые кредиты будут востребованы в строительстве и промышленности, уверен эксперт.

В определённой степени предоставление льготных кредитов будет способствовать и оздоровлению российского бизнеса, считает Никита Масленников. Так, по его словам, инициатива приведёт к уходу с рынка неэффективных компаний.

«Дело в том, что мера стимулирует именно жизнеспособный бизнес, а также помогает отфильтровать так называемые компании-зомби, которые представляют своего рода балласт и показывают свою неэффективность», — объяснил Масленников.