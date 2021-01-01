Финансовое обновление: какие налоговые законы вступают в силу с января

C 1 января 2021 года в России вступает в силу закон о снижении ставки страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний. Одновременно для пополнения бюджета повышается акциз на табачную продукцию, а также НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Помимо этого, дополнительные доходы в казну должно принести введение налога на проценты по банковским вкладам выше 1 млн рублей и повышение ставки НДФЛ до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. По словам экспертов, такое фискальное обновление должно ускорить восстановление российской экономики после пандемии.

С 1 января 2021 года в России вступает в силу закон о проведении налогового манёвра в IT-отрасли. Документ подразумевает снижение ставки страховых взносов для компаний технологического сектора с 14 до 7,6% и ставки налога на прибыль — с 20 до 3%.

Действие льготы станет бессрочным. Для её получения доля в выручке предприятия от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения должна составлять не менее 90%. При этом в штате организации должно быть семь или более сотрудников.

Инициатива позволит российской IT-отрасли развиваться более динамично, особенно на фоне растущей востребованности новейших технологий. Об этом RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Такая мера стимулирует развитие цифровизации, создание новых технологий и в целом должна помочь экономике России наращивать темпы восстановления после кризиса, вызванного пандемией», — добавил эксперт.

Бюджетный ресурс

В результате последствий пандемии и введения беспрецедентных мер поддержки экономики в 2020 году расходы федерального бюджета превысят доходы на 4 трлн рублей. Об этом 25 декабря заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Более того, как ожидается, в течение следующих трёх лет траты российской казны по-прежнему будут превышать поступления. Согласно одобренному проекту бюджета, в 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн.

Для бюджетной балансировки правительство разработало проект налоговых законов, который позволит обеспечить наполнение казны. В частности, с 1 января 2021 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличен в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений.

Инициатива в полной мере соответствует международной практике, считает директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в большинстве стран мира предприятия, добывающие полезные ископаемые, уплачивают государству горную ренту в форме роялти, привязанного к цене на ресурсы. При этом для российских компаний всё это время налоговое законодательство оставалось сверхмягким, подчеркнул эксперт.

«У нас же до сих пор горная рента платилась от себестоимости затрат на добычу, что намного меньше, чем рыночная цена на природные ресурсы. В результате бюджет терял часть доходов, которые мог бы направить на социальные нужды. По предварительным оценкам, благодаря повышению НДПИ казна получит серьёзную сумму — порядка 56 млрд рублей. Вероятно, эти деньги пойдут на выплаты населению и пострадавшим отраслям экономики» — пояснил Остапкович.

РИА Новости

© Павел Львов

Помимо этого, с 1 января повышен акциз на табачную продукцию на 20%. Теперь ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 2359 рублей за 1 тыс. штук, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Как ранее заявлял глава Минфина Антон Силуанов, инициатива позволит привлечь в бюджет дополнительно 70 млрд рублей. При этом министр отметил что «это будет стоить около 20 рублей к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 рублей».

Доходный вопрос

Также с 1 января 2021 года в России вступает в силу закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Как ожидается, за счёт действия инициативы в течение следующих трёх лет бюджет страны получит дополнительно 193 млрд рублей. По поручению Владимира Путина, вырученные деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

Отметим, что повышенным налогом в 15% будут облагать только ту часть дохода, которая превышает 5 млн рублей в год. При этом для заработка в размере 5 млн рублей ставка по-прежнему останется на уровне 13%.

Более того, повышенный налог не будут взимать с доходов от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), а также со страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов ставка НДФЛ также сохранится на уровне 13%.

Как пояснил RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, вступление закона в силу означает переход от плоской шкалы налогообложения к прогрессивной. Соответствующая система действовала в России до 2001 года. Так, например, с 1998 по 1999 год ставки НДФЛ в стране варьировались от 12 до 35%. С 2001 года все россияне начали платить подоходный налог по единой ставке 13%.

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«Изначально правительство перешло к плоской шкале для того, чтобы вывести заработки населения из серой зоны и таким образом увеличить собираемость налогов. Сейчас у нас налажена работа по выявлению подобных схем и уйти от уплаты налогов становится всё сложнее. Поэтому мы поддерживаем инициативу, а также предлагаем и дальше менять налоговую систему. Очевидно, что для людей с доходами выше 1 млн в месяц ставка должна быть выше предлагаемых сейчас 15%», — отметил депутат.

Одновременно отказ от плоской шкалы налогообложения может положительно отразиться на россиянах с низким уровнем дохода. Таким мнением с RT поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб. По её словам, в долгосрочной перспективе развитие инициативы позволит ослабить налоговую нагрузку на малоимущих граждан.

«В первую очередь необходимо обнулить налоги для россиян, доход которых не превышает величины прожиточного минимума, а также для граждан, получающих пособие по безработице. Эта категория граждан всё равно получает льготы на оплату ЖКХ от государства и таким образом деньги просто курсируют из одного ведомства в другое», — объяснила Бессараб.

РИА Новости

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Также с 1 января в России начинают облагаться налогом в размере 13% доходы со вкладов и инвестиций в ценные бумаги объёмом более 1 млн рублей. При этом ставка налога будет взиматься не с депозита целиком, а с накопленных процентов если доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ, пояснил генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов.

«В итоге налог не окажется особо существенным, поэтому вряд ли граждане начнут массово снимать средства со счетов. В результате мера не окажет особого давления на банковский сектор, но при этом позволит увеличить доходы казны»,— отметил Герасимов в разговоре с RT.

Денежная настройка

Дополнительные доходы бюджету в текущем году должны принести пересмотры соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран. Ранее Владимир Путин распорядился с 2021 года повысить налог за перевод дивидендов и процентов на зарубежные счета до 15%. Как подчеркнул президент, до этого две трети средств от подобных доходов облагались ставкой в размере всего 2%.

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С 1 января 2021 года вступают в силу обновлённые соглашения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. В рамках договорённостей, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. При этом в некоторых случаях предусмотрен льготный процент (до 5%), если лицо, имеющее право на дивиденды, является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.

По словам экспертов, ранее предприниматели открывали фирму в офшорных зонах этих стран, которые становились формальными заимодателями России. Номинальная компания отчисляла сниженные дивиденды или проценты по займам в казну зарубежных государств и не платила средства в российский бюджет. По оценкам Минфина, только на Кипр в 2019 году таким образом было выведено более 1,9 трлн рублей.

«Для тех, кто использовал этот механизм для оптимизации налогообложения, новые соглашения подразумевают дополнительные траты. В итоге данные меры в определённой степени станут стимулом для бизнеса вернуться в Россию. Например, фирмы могут обосноваться в специальных административных районах с льготным налогообложением на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининградской области», — отметил Павел Герасимов.