Фаза ускорения: цена нефти Brent впервые с февраля 2020-го превысила $58 за баррель

Во вторник, 2 февраля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с февраля 2020 года превысила отметку $58 за баррель. Эксперты связывают это с выполнением условий сделки ОПЕК+. В рамках договора с начала февраля страны — экспортёры сырья начали сокращать добычу углеводородов на 1,4 млн баррелей в сутки. Помимо этого, инвесторы ждут снижения нефтяных запасов в США, что также положительно влияет на цены, отмечают специалисты. По мнению аналитиков, дальнейшая динамика котировок во многом будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в мире.

Во вторник, 2 февраля, мировые цены на нефть обновили годовой максимум. В ходе торгов сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало более чем на 3% — до $58,05 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2020 года. При этом котировки американского сорта WTI также поднимались на 3% и впервые с января 2020-го достигали $55,26 за баррель.

Наблюдаемую динамику цен опрошенные RT эксперты в первую очередь связывают с началом выполнения новых условий сделки ОПЕК+. Согласно достигнутым ранее договорённостям, с февраля по март 2021 года страны — участницы соглашения планируют снижать добычу нефти на 1,4 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в рамках партнёрства ОПЕК+ государства — экспортёры нефти намеренно ограничивают производство энергосырья и тем самым пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке углеводородов. Такая политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов, уверены специалисты.

«Следует отметить, что инвесторы, в принципе, довольно высоко оценивают эффект соглашения ОПЕК+. Благодаря сделке уже фактически удалось сбалансировать спрос и предложение на нефтяном рынке, а также стабилизировать цены. Помимо этого, позитива добавляет высокая дисциплина выполнения условий договора», — рассказала RT аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева.

По последним оценкам, с мая по декабрь 2020 года уровень исполнения сделки составил 99% от плана. За это время страны — участницы договора смогли убрать с рынка более 2 млрд баррелей нефти, пишет ТАСС со ссылкой на материалы технического комитета ОПЕК+.

Reuters

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Помимо выполнения сделки ОПЕК+, в настоящий момент игроки сырьевого рынка следят за динамикой нефтяных резервов в США, отметила Анна Зайцева. Как пояснила эксперт, сильные снегопады на северо-востоке Штатов привели к перебоям с электроснабжением и транспортом. На этом фоне в стране может временно увеличиться спрос на топливо, а запасы нефти сократятся.

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По словам Зайцевой, в этом случае мировое предложение энергосырья дополнительно уменьшится. Как подчеркнула аналитик, такие ожидания инвесторов оказывают поддержку нефтяным ценам.

В то же время определённое давление на стоимость сырья по-прежнему оказывает ситуация с пандемией коронавируса, отмечает специалист. По данным Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев COVID-19 в мире продолжает расти и на сегодняшний день превышает 103,6 млн.

«В этой связи существует вероятность того, что восстановление мировой экономики окажется медленнее, чем ожидалось. Это может повлечь за собой переоценку стоимости рисковых активов, в том числе нефти, в сторону понижения», — предположила Анна Зайцева.

Между тем в пользу роста стоимости нефти должна сыграть массовая вакцинация населения от коронавируса в ряде стран. Такую точку зрения в беседе с RT выразил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

«Вирусная ситуация в мире всё ещё сложная, но процесс вакцинации проходит достаточно успешно. Поэтому любые текущие негативные новости, как, например, ограничение мобильности граждан во время китайского Нового года, в некоторой степени всё же игнорируются рынком. На этом фоне всё более реалистичными видятся прогнозы ряда инвестбанков о возможном достижении цен уровня $60—70 к середине года», — подчеркнул Громадин.

Отметим, что наблюдаемый рост нефтяных цен положительно отразился и на динамике российской валюты. Во вторник курсы доллара и евро на Московской бирже снижались на 1% — до 75,31 и 90,73 рубля соответственно.

Официальный курс валют Центробанка на 3 февраля установлен на уровне 75,91 рубля за доллар и 91,63 рубля за евро.

Как рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в ближайшее время курс доллара продолжит колебаться в диапазоне 75—76,5 рубля, а курс евро — вблизи 90—92 рублей. В то же время, как полагает Виталий Громадин, по мере дальнейшего роста нефтяных котировок российская валюта имеет шансы дополнительно укрепиться. Так, аналитик не исключает снижения курса доллара в коридор 72—74 рублей.