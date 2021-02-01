Валютные ожидания: как могут измениться курсы доллара и евро в феврале

В ходе первых торгов февраля российская валюта демонстрирует неоднозначную динамику на Московской бирже. Как полагают эксперты, в ближайший месяц определяющим фактором для инвесторов будет оставаться ситуация с пандемией коронавируса. Ухудшение эпидемической обстановки в ряде стран может замедлить восстановление глобальной экономики, что негативно отразится на динамике рисковых активов, включая рубль, считают аналитики. В то же время поддержку нацвалюте оказывают относительно высокие цены на нефть и дефицит ликвидности в банковском секторе, уверены специалисты. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 1 февраля, российская валюта показывает неопределённую динамику на Московской бирже. В начале торгов курс доллара снижался на 0,5% — до 75,35 рубля, а курс евро — на 0,8%, до 91,2 рубля. Впрочем, уже во второй половине дня значения выросли до 75,9 и 91,8 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 2 февраля установлен на уровне 75,51 рубля за доллар и 91,54 рубля за евро.

Отметим, что в январе 2021 года курс доллара на Мосбирже вырос на 1,8%, а курс евро — на 0,44%. При этом в моменте показатели поднимались выше отметок 76 рублей и 92 рубля соответственно.

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По мнению экспертов, в январе давление на рубль во многом оказало ухудшение настроений инвесторов на мировом финансовом рынке. Игроков по-прежнему настораживает рост числа заболевших коронавирусом в ряде стран. Так, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 103 млн.

«Сохранение неблагоприятной эпидемической обстановки в мире серьёзно замедляет темпы восстановления мировой экономики. В частности, в ЕС наблюдаются задержки поставок вакцин, из-за чего темпы вакцинации населения отстают от уровней, которые ранее закладывались в прогнозы регуляторов», — отметил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

В этих условиях инвесторы начали активнее распродавать ценные бумаги и рисковые активы, включая рубль. Более того, пессимизм на мировых торговых площадках усилился после заявлений главы ФРС США. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«В ФРС заявили, что рост деловой активности в Штатах будет по-прежнему находиться под давлением пандемии в ближайшее время. Одновременно вышли данные о снижении ВВП США в 2020 году сразу на 3,5%, что стало крупнейшим падением экономики страны со времён Второй мировой войны. Всё это подтвердило пессимистичный настрой инвесторов, и рынки начали дружно уходить в красную зону. В результате дополнительно сократились вложения в рисковые активы, в том числе рублёвые», — объяснил Деев.

Как ожидают эксперты, в феврале ситуация с пандемией коронавируса в мире по-прежнему будет одним из определяющих факторов для динамики рубля. В то же время поддержку российской валюте могут оказать нефтяные цены.

РИА Новости

© Максим Богодвид

На торгах 1 февраля стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,5% — до $55,8 за баррель. По мнению Артёма Деева, до конца месяца котировки могут дополнительно вырасти за счёт выполнения сделки ОПЕК+.

Напомним, в рамках договора государства — экспортёры сырья ограничивают добычу нефти и тем самым пытаются добиться баланса между спросом и предложением углеводородов на мировом рынке. Политика участников сделки должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

По итогам переговоров 5 января стороны согласились дополнительно снизить производство сырья в феврале и марте более чем на 1,4 млн баррелей в сутки. Инвесторы позитивно восприняли такое решение участников альянса, поскольку на глобальный рынок поступит значительно меньше сырья, чем предполагалось ранее.

«Нефть может немного вырасти на том, что одна лишь Саудовская Аравия с февраля по март сократит добычу на 1 млн баррелей в сутки. Чтобы компенсировать превышение квот в прошлом году, также снижает добычу сырья Ирак. На этом фоне стоимость марки Brent, скорее всего, удержится в диапазоне $55—58 за баррель, что поддержит рубль», — уверен Артём Деев.

Помимо этого, краткосрочное положительное влияние на рубль в феврале может оказать налоговый период. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. По его словам, в это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Более того, в пользу нацвалюты может сыграть и дефицит рублей в финансовой сфере, считает Богданов. Как следует из материалов Центробанка, 27 января дефицит ликвидности в банковской отрасли превышал 1 трлн рублей. На сегодняшний день показатель составляет 755,8 млрд рублей.

«Когда рублей мало, давление на курс слабеет. При этом финансовые организации предъявляют повышенный спрос на национальную валюту», — пояснил эксперт.

На этом фоне опрошенные RT эксперты не ожидают резких колебаний на российском валютном рынке в феврале. По мнению Артёма Деева, до конца месяца курс доллара будет оставаться в диапазоне 74—76 рублей, а курс евро — вблизи 91—93 рублей.

Похожей оценки придерживается и Андрей Маслов. Согласно его прогнозу, при сохранении текущих условий валютные курсы будут находиться на уровнях 73,5—76,5 рубля за доллар и 90—92,25 рубля за евро.