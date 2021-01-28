«В русле общемировой тенденции»: курс доллара впервые за два месяца превысил 76 рублей

В четверг, 28 января, курс доллара на Московской бирже достигал максимального за два месяца уровня и поднимался до 76,5 рубля. Курс евро при этом впервые с начала ноября 2020 года превышал отметку 92,5 рубля. По словам экспертов, давление на российскую валюту оказало общее ухудшение настроений на глобальном финансовом рынке. Мировые инвесторы негативно восприняли слова главы ФРС США Джерома Пауэлла о замедлившемся восстановлении американской экономики. Между тем в ближайшее время в пользу рубля по-прежнему будут играть относительно высокие цены на нефть. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В четверг, 28 января, российская валюта слабеет на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 0,9% и впервые с 30 ноября достигал 76,5 рубля. Курс евро при этом рос на 0,7% — до 92,5 рубля. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё 3 ноября.

Официальный курс валют Центробанка на 29 января установлен на уровне 76,19 рубля за доллар и 92,13 рубля за евро.

Негативную динамику демонстрирует и российский рынок ценных бумаг. В ходе торговой сессии индекс Мосбиржи снижался более чем на 1%, до 3307 пунктов — минимального уровня с 5 января. В то же время индекс РТС опускался на 2% — до 1365 пунктов. Это значение стало самым низким с 24 декабря.

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Удешевление нацвалюты и российских акций опрошенные RT эксперты во многом связывают с ухудшением настроений на глобальном финансовом рынке. Так, фондовые котировки на зарубежных биржах преимущественно снижаются на общей волне пессимизма инвесторов.

По итогам азиатской сессии индикатор Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 1,9%, а японский Nikkei — на 1,5%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 опускался на 1,5%, английский FTSE 100 — на 2%, а немецкий индекс DAX — на 2,3%.

Аналогичную динамику накануне показали и американские биржевые котировки. Так, по итогам торгов 27 января промышленный индекс Dow Jones упал на 2%, а корпоративный S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ — на 2,6%.

По словам экспертов, мировых инвесторов по-прежнему настораживает рост числа заболевших коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день количество выявленных случаев COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 101 млн. На этом фоне власти целого ряда государств вынуждены вводить повторные локдауны.

«При этом стоит отметить, что рынки сейчас слишком перекуплены и становятся не только очень чувствительны к существующим проблемам и рискам, но и могут снижаться просто из-за отсутствия новых причин для роста. На этом фоне рубль тоже двигается вниз в русле общемировой тенденции», — объяснил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Помимо этого, давление на мировой фондовый рынок оказали заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Накануне глава американского регулятора сообщил о замедлившемся восстановлении экономики Штатов.

«Мы пока ещё очень далеки от полного восстановления. В результате последствий пандемии безработными (в США. — RT) остаются около 9 млн человек. Такое же количество потерявших работу граждан можно наблюдать ещё на пике мирового финансового кризиса во время Великой депрессии», — заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции.

Мировые инвесторы негативно отреагировали на пессимистичную риторику руководителя Федрезерва и начали массово распродавать ценные бумаги и рисковые активы, включая рубль. Об этом RT рассказал аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«Пауэлл обрисовал довольно мрачную картину экономики. По его словам, экономический путь впереди остаётся весьма неопределённым из-за новой волны роста заражений, госпитализации и смертей от COVID-19. Его заявления обвали американские фондовые индексы и привели к росту курса доллара», — объяснил Антонов.

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© Arne Dedert/dpa

Как отмечают аналитики, в ходе торгов четверга определённое давление на рубль оказало снижение нефтяных цен. Так, 28 января энергосырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело почти на 1,5% — до $55 за баррель.

Вместе с тем, стоимость нефти в рублях по-прежнему находится на комфортных для российского бюджета уровнях, считает Дмитрий Бабин. На этом фоне аналитик не ожидает значительного ослабления нацвалюты в ближайшее время.

«Сейчас цена барреля нефти превышает 4,2 тыс. рублей, тогда как в конце прошлого года находилась в диапазоне 3,5—3,9 тыс. рублей. Соответственно, сейчас нефтяной фактор всё же остаётся на стороне российской валюты и оставляет рублю пространство для укрепления», — пояснил Бабин.

По прогнозу эксперта, при отсутствии внешних экономических шоков и новых геополитических рисков до конца зимы курс доллара будет оставаться в диапазоне 75—78 рублей, а курс евро — вблизи 90—93 рублей. Однако опрошенные RT аналитики не исключают и возвращение курса доллара к отметкам ниже 75 рулей в ближайшее время.

«Хотя с технической точки зрения курс американской валюты по отношению к российской ещё может подняться до 77,5 рубля, всё же, полагаю, что наблюдаемый рост показателя носит краткосрочный характер. На горизонте недели курс доллара может вернуться к диапазону 72—74 рублей», — рассказал RT начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.