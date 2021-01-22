Волнение рынка: курс доллара впервые с начала января превысил 75 рублей

В пятницу, 22 января, курс доллара на Московской бирже впервые с начала месяца поднялся выше отметки 75 рублей, а курс евро превысил 91 рубль. Давление на российскую валюту оказало снижение нефтяных цен и общее ухудшение настроений на мировом финансовом рынке, считают эксперты. По их мнению, инвесторы негативно восприняли новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. Впрочем, как полагают аналитики, в ближайшее время поддержку рублю может оказать налоговый период, а также эффект от политики ФРС США. О том, как могут измениться курсы доллара и евро до конца зимы, — в материале RT.

В пятницу, 22 января, торги на Московской бирже сопровождаются ослаблением российской валюты. В середине дня курс доллара поднимался более чем на 1,6% и впервые с 5 января достигал 75,06 рубля. Курс евро при этом рос на 1,7% — до 91,34 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 23 января установлен на уровне 74,36 рубля за доллар и 90,41 рубля за евро.

По мнению экспертов, давление на российскую валюту оказало резкое снижение цен на нефть. Так, на торгах пятницы стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала почти на 2,9% — до $54,49 за баррель.

Инвесторы негативно отреагировали на неожиданный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Накануне в густонаселённом Шанхае был зарегистрирован первый за два месяца случай переноса COVID-19. Власти КНР призывают граждан отказаться от поездок на празднование Нового года по лунному календарю. Традиционно этот период является одним из самых загруженных с точки зрения перелётов. Если будет введён новый локдаун, это негативно скажется на рынке топлива. Такие опасения и привели к падению нефтяных цен», — объяснил он.

Помимо этого, ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире может замедлить темпы восстановления мировой экономики. В таких условиях инвесторы начинают выводить деньги из рисковых валют, к которым относится и рубль. Об этом RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«На рынках уже длительное время не было позитивных новостей. Поэтому одной из ключевых преград для покупателей рисковых активов является усугубление вирусной проблематики. Речь идёт не только о новых очагах COVID-19 в Китае, но и об антирекордах по смертности в Европе и появлении новых штаммов коронавируса», — подчеркнул Бахтин.

© REUTERS/Thomas Peter

В определённой степени наблюдаемый рост курсов доллара и евро по отношению к рублю может быть связан и с геополитическими факторами. Такого мнения придерживается руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваев.

«Инвесторы опасаются, что никакой перезагрузки отношений между Россией и Соединёнными Штатами не произойдёт при Байдене, как и в случае с Обамой. На этом фоне участники рынка не исключают усиления санкционных рисков в отношении Москвы», — пояснил эксперт.

Впрочем, специалисты пока не ожидают подобного развития событий в ближайшее время. Более того, по словам Александра Бахтина, за последние годы рубль стал менее восприимчив к новостям о возможных антироссийских ограничениях.

«За последние несколько лет наш рынок выработал определённую устойчивость к санкционной риторике и научился различать реальные и потенциальные угрозы. Пока декларативные заявления западного истеблишмента не начинают обрастать конкретикой, влияние санкционного фактора остаётся сдержанным», — пояснил аналитик.

По его словам, в настоящий момент поддержку национальной валюте оказывает подготовка российских предприятий к налоговому периоду. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

Также по теме Фаза стабилизации: как могут измениться курсы доллара и евро в 2021 году В 2021 году динамику рубля во многом будет определять ситуация с пандемией коронавируса. По словам экспертов, масштабная вакцинация и...

Как полагает Бахтин, до конца зимы курс доллара будет оставаться в коридоре 72—76,5 рубля, а курс евро — вблизи 88—92,5 рубля. В то же время Валерий Емельянов в своих оценках прогнозирует более узкий диапазон колебаний к началу весны — 72—73 рубля за доллар и 88—89 рублей за евро.

В дальнейшем, по мнению Александра Разуваева, в пользу рубля может сыграть денежно-кредитная политика ФРС США. Так, с марта 2020 года Федрезерв в неограниченном количестве печатает доллары и накачивает финансовую систему страны деньгами за счёт покупки гособлигаций. Увеличение денежной массы в экономике должно помочь Соединённым Штатам нарастить темпы роста ВВП после прошлогоднего падения. Вместе с тем действия американского регулятора приводят к постепенному ослаблению доллара на международном рынке.

«Денежная накачка ФРС ведёт к инфляции активов. Растут цены на все сырьевые товары, включая нефть. В этих условиях мы ожидаем, что к концу 2021 года нефтяные котировки смогут восстановиться до диапазона $60—70 за баррель, а курс доллара вернётся к уровню 65—67 рублей», — заключил Разуваев.