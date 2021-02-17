Торговый рубеж: в 2020 году Россия обновила рекорд по экспорту несырьевых товаров

В 2020 году объём поставок несырьевых неэнергетических товаров из России за рубеж обновил исторический рекорд и превысил $161 млрд. Заметнее всего выросли продажи продукции машиностроения, металлургической и химической промышленности, а также продовольствия. Чаще всего российские товары покупали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и Нидерланды. По словам экспертов, бизнес смог увеличить число иностранных клиентов за счёт мер господдержки и востребованности отечественной продукции на зарубежных рынках. При этом доля несырьевого экспорта впервые за 20 лет составила почти половину от общего объёма поставок за границу.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и массовых карантинных ограничений Россия смогла рекордно увеличить поставки несырьевой продукции за рубеж. Об этом в среду, 17 февраля, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в $161,3 млрд экспортных поставок, что выше, чем в 2018 ($154,3 млрд) и 2019 ($155,1 млрд) годах», — отметила Никишина.

По данным РЭЦ, в основе структуры российского несырьевого экспорта оказались металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%), а также химические товары (16%).

При этом самые высокие темпы роста показал агропромышленный комплекс. Так, поставки пшеницы за границу увеличились более чем на $1,8 млрд, а подсолнечного масла — на $600 млн.

«Сейчас мы установили амбициозную базовую планку (по несырьевому экспорту. — RT) для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта», — подчеркнула Вероника Никишина.

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе были обозначены 12 национальных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Инициативы, в частности, предусматривали увеличение объёма несырьевого экспорта до $250 млрд к 2024 году.

Между тем в результате последствий пандемии COVID-19 в июле 2020-го президент поручил скорректировать нацпроекты и продлить срок их реализации до 2030 года. Согласно поручению главы государства, в течение следующих десяти лет Россия должна нарастить несырьевой экспорт не менее чем на 70% по сравнению с уровнем 2020-го.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Как отметил в беседе с RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, в 2020 году в России карантинные меры были более мягкими, чем в ряде других стран, а ключевые отрасли промышленности продолжали работать. Такое положение дел позволило активно поставлять продукцию на зарубежные рынки.

«Немалую роль сыграли и меры господдержки российских экспортёров. В первую очередь речь идёт о предоставлении компаниям информационных услуг, организации выставок, а также помощи в поиске партнёров. Помимо этого, государство выдавало импортёрам льготные кредиты на приобретение российских товаров», — рассказал Гойхман.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артёма Деева, за время пандемии в мире обострилась проблема снабжения населения продуктами питания. В результате на фоне карантинных ограничений и ажиотажного спроса мировые цены на продовольствие резко подскочили и в начале 2021 года достигли максимального уровня почти за семь лет. Такая ситуация дала дополнительный импульс к росту российского несырьевого экспорта, уверен эксперт.

«Ощутимо выросли мировые цены на пшеницу и подсолнечное масло, что позволило России увеличить экспорт этих товаров в денежном выражении. Кроме того, в попытках снизить вероятность возникновения дефицита продовольствия власти многих стран закупали товары впрок, что также повысило привлекательность отечественной продукции», — отметил Деев в беседе с RT.

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По оценке специалистов РЭЦ, в 2020 году также заметно увеличился экспорт из России говядины, свинины, полиэтилена, лекарств, защитных средств, а также медицинской аппаратуры. Больше всего товаров было поставлено в Китай (на $16,37 млн), Казахстан ($12,28 млн), Белоруссию ($9,37 млн), Турцию ($8,15 млн) и Нидерланды ($6,24 млн).

«У России сложились тесные торговые отношения с рядом стран, в том числе и с Китаем. При этом рост экспорта в КНР отчасти связан и с геополитическим фактором. Так, торговая война Пекина с Вашингтоном ещё далека от завершения, и отношения между государствами натянуты. Поэтому китайские власти предпочитают больше закупать продукты у своих давних партнёров, включая Россию», — подчеркнул в разговоре с RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

На замену нефти

Примечательно, что по итогам 2020 года несырьевой экспорт впервые за 20 лет составил почти половину (48%) от общего объёма российских поставок за рубеж, говорится в материалах РЭЦ. Помимо поддержки компаний со стороны государства и влияния пандемии, эксперты связывают это с падением продаж нефти.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за год физические поставки российского энергосырья в другие страны сократились на 11,4%. Как объяснил Артём Деев, показатель снизился на фоне общего ослабления мирового спроса на топливо из-за последствий COVID-19.

По мнению эксперта, в 2021 году по мере вакцинации населения от коронавируса и восстановления глобальной экономики потребление углеводородов в мире будет постепенно расти. В результате закупки российской нефти начнут увеличиваться, уверен Деев.

Reuters

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В то же время, как полагает Артём Тузов, рост несырьевого экспорта из России также продолжит набирать обороты в текущем году, в первую очередь за счёт продукции аграрного сектора. По мнению специалиста, после пандемии спрос на продукты питания в мире будет оставаться высоким, в то время как восстановление сельского хозяйства во многих странах может занять несколько лет.

«Качество российской продукции хорошо известно на мировом рынке, в частности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, где имеется огромный рынок сбыта. Более того, в настоящее время наши власти проводят политику поддержки и субсидирования сельскохозяйственной отрасли, что позволяет нам активно поставлять товары за рубеж, не опасаясь возникновения дефицита на внутреннем рынке», — заключил аналитик.