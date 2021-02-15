Морозный рост: цена нефти Brent превысила $63 за баррель впервые с января 2020 года

В понедельник, 15 февраля, цена нефти эталонного сорта Brent впервые с января 2020 года превысила отметку $63 за баррель. Рекордный рост котировок эксперты связывают с сообщениями об уничтожении запущенных в сторону Саудовской Аравии заминированных дронов и с аномально холодной погодой в США. На фоне этих факторов инвесторы опасаются возможных перебоев поставок энергосырья из государств Персидского залива и Соединённых Штатов. Кроме того, поддержку ценам по-прежнему оказывают действия стран — участниц ОПЕК+. Как резкое удорожание нефти может отразиться на динамике рубля — в материале RT.

В понедельник, 15 февраля, мировые цены на нефть достигли максимального уровня более чем за год. Стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,1% — до $63,76 за баррель. Одновременно котировки американского сорта WTI поднимались на 2,5% — до $62,95 за баррель. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё в январе 2020 года.

По словам экспертов, одной из причин произошедшего скачка нефтяных цен стало обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Как пишет Саудовское агентство печати, с 13 по 14 февраля аравийская коалиция сбила три заминированных дрона, запущенных в сторону Саудовской Аравии.

«Беспилотники, предположительно, были направлены против мирного населения и гражданских объектов. Это было расценено как провокация и эскалация конфликта. В результате обострения напряжённости в регионе инвесторы опасаются возможных перебоев поставок нефти из Персидского залива. Такие настроения игроков рынка привели к росту цен», — объяснил в разговоре с RT аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов.

Также причиной удорожания энергосырья стала экстремально морозная погода в штате Техас — одном из крупнейших центров нефтедобычи США. Об этом RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«В ночь с воскресенья на понедельник температура там опускалась до -20 °С. Конечно, инфраструктура на месторождениях в обычно солнечном штате просто не предусмотрена для таких погодных условий. Пока что детальной оценки срывов поставок нет, но рынок отреагировал ростом котировок», — пояснил эксперт.

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Помимо этого, позитивное влияние на стоимость нефти оказывают данные о сокращении запасов сырья в США. За первую неделю февраля объём нефтяных резервов в Соединённых Штатах уменьшился более чем на 6,6 млн баррелей. При этом аналитики, напротив, прогнозировали рост показателя почти на 1 млн баррелей. Такие данные приводят американское Управление энергетической информации и портал Trading Economics.

Впрочем, как полагает Александр Бахтин, ключевую поддержку нефтяным ценам оказывает выполнение условий сделки ОПЕК+. С начала февраля страны — участницы соглашения начали снижать добычу энергосырья на 1,4 млн баррелей в сутки. Согласно достигнутым ранее договорённостям, такую политику стороны будут продолжать до конца марта 2021 года.

Напомним, что в рамках партнёрства ОПЕК+ государства — экспортёры нефти специально ограничивают производство углеводородов. Таким образом страны пытаются добиться баланса между спросом и предложением на мировом рынке энергосырья. По мнению специалистов, политика участников альянса должна удержать нефтяные цены от новых обвалов.

«Действия крупнейших мировых экспортёров нефти продолжают оказывать стабилизирующее влияние на ценовую динамику сырья. Поскольку связанные с пандемией глобальные риски всё ещё сохраняются, мы полагаем, что страны — участницы ОПЕК+ продолжат придерживаться сделки и будут стараться не нарушить баланс на рынке», — подчеркнул Бахтин.

Вместе с тем, как отмечают опрошенные RT эксперты, в настоящий момент котировки нефти остаются несколько завышенными. Так, мировой спрос на энергосырьё восстанавливается медленнее, чем ожидалось ранее. На этом фоне, по мнению Андрея Маслова, в ближайшее время цены могут незначительно снизиться и стабилизироваться в районе отметки $60 за баррель.

© Zamir Usmanov/Global Look Press

Примечательно, что рекордный рост цен на нефть положительно отразился на динамике российской валюты. На торгах понедельника курс доллара снижался на 0,8% и впервые с 14 января достигал 73,13 рубля. При этом курс евро опускался на 0,6%, до 88,8 рубля. Значение стало самым низким с 14 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Официальный курс валют Центробанка на 16 февраля установлен на уровне 73,31 рубля за доллар и 88,98 рубля за евро.

«Подъём нефтяных цен способствует текущему укреплению рубля. Впрочем, с учётом некоторой перекупленности нефти и непростого геополитического фона мы не исключаем, что в ближайшее время курс доллара может вернуться в диапазон 73,5—75 рублей, а курс евро — к 89,5—91 рублю», — считает Александр Бахтин.

Впрочем, по мнению специалистов, в конце февраля дополнительную поддержку российской валюте может оказать налоговый период. В это время компании-экспортёры традиционно продают иностранную валюту и покупают рубли для уплаты налогов.

В результате, как полагает Андрей Маслов, к началу весны курс доллара будет колебаться в диапазоне 72—74,5 рубля, а курс евро — вблизи 88—90 рублей.