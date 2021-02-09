«Возвращение к докризисным уровням»: цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с января 2020 года

Во вторник, 9 февраля, цена нефти эталонной марки Brent достигла максимального уровня с января 2020 года и превысила $61 за баррель. Как отмечают эксперты, мировой рынок энергосырья начал возвращаться к докризисным показателям на фоне выполнения сделки ОПЕК+ и оживления глобального спроса на топливо. Более того, восстановление отрасли может ускориться благодаря вакцинации населения от коронавируса, считают аналитики.

Во вторник, 9 февраля, мировые цены на нефть достигли максимальных значений более чем за год. Так, стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,9% — до $61,2 за баррель, а котировки американского сорта WTI поднимались на 1% — до $58,62 за баррель. В последний раз аналогичные показатели можно было наблюдать ещё в январе 2020 года.

«У мирового рынка нефти появились все предпосылки для возвращения к докризисным уровням. Для этого цены должны прочно закрепиться в диапазоне $60—70 за баррель. Пока что пандемия коронавируса никуда не ушла и всё ещё оказывает давление на котировки, но мы полагаем, что уже к концу 2021 года рынок сможет полностью оправиться от прошлогодних потерь», — рассказала RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Напомним, в 2020 году в результате введения карантинных мер и массового закрытия границ в большинстве государств в связи с пандемией мировое потребление топлива начало стремительно сокращаться. Падение спроса на энергоносители привело к снижению нефтяных цен в среднем с $61,6 за баррель в январе до $32,2 в марте. Такие данные приводит Всемирный банк.

Остановить обвал нефтяных цен должны были действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Ожидалось, что государства уменьшат добычу энергосырья и тем самым сбалансируют спрос и предложение на глобальном рынке углеводородов. Между тем в марте по итогам заседания стороны не смогли договориться и решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств.

В апреле ситуация на рынке нефти ухудшилась. В середине месяца котировки Brent обвалились до минимума за 21 год и в моменте падали ниже $16 за баррель. В свою очередь, стоимость барреля WTI впервые за всю историю опускалась до отрицательных значений и достигала отметки минус $37,6.

Обвал нефтяного рынка заставил экспортёров нефти вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество. С 1 мая по июль 2020 года страны — участницы ОПЕК+ начали сокращать нефтедобычу суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем октября 2018-го. С августа по декабрь страны договорились несколько смягчить ограничения — до 7,7 млн баррелей, а в январе 2021-го — до 7,2 млн баррелей.

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На фоне снижения производства сырья крупнейшими государствами-экспортёрами средние нефтяные цены уже летом 2020 года поднялись выше психологической отметки $40 за баррель, а в январе 2021-го превысили $53. С февраля страны — участницы ОПЕК+ начали дополнительно сокращать добычу на 1,4 млн баррелей в сутки, в результате чего рост сырьевых котировок ускорился.

«Готовность ряда стран ОПЕК+ дополнительно ограничивать добычу будет оставаться главным фактором для нефтяных цен до конца 2021 года. Всё будет зависеть именно от договорённостей стран. Если текущие ограничения сохранятся в ближайшие месяцы, цена Brent сможет прочно закрепиться в диапазоне $60—66 за баррель», — отметил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Вакцина для рынка

Помимо возобновления сделки ОПЕК+, поддержку нефтяным ценам оказывает и восстановление мирового спроса на энергосырьё. Ещё в середине 2020 года многие государства начали постепенно снимать карантинные ограничения и частично открывать свои границы. В результате число грузовых и пассажирских перевозок в мире стало увеличиваться, что позитивно отразилось на потреблении топлива.

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По данным американского Управления энергетической информации (EIA), в 2020 году мировой спрос на нефть обвалился почти на 9% — с 101,2 до 92,2 млн баррелей в сутки. Впрочем, согласно прогнозу организации, уже в 2021-м показатель вырастет до 97,8 млн баррелей в сутки, а в 2022-м практически вернётся к докризисному уровню и составит 101,1 млн баррелей в день.

Ускорить восстановление глобального спроса на энергосырьё может массовая вакцинация населения от коронавируса. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«Мы полагаем, что в 2022 году мировое потребление топлива сможет полностью вернуться к показателям до пандемии. Вакцинация людей от COVID-19 позволяет с большей уверенностью ожидать такого развития событий, поскольку она снижает вероятность введения очередных локдаунов в разных частях света и таким образом ограничивает возможность появления новых рыночных шоков», — пояснил аналитик.

Пробуждение сланцевиков

Примечательно, что наблюдаемый рост нефтяных цен привёл к постепенному оживлению добычи сланцевой нефти в США. По данным компании Baker Hughes, с начала 2021 года число активных нефтяных буровых установок в Штатах увеличилось на 32 единицы и достигло 299. Значение стало самым высоким с мая 2020-го.

Напомним, в 2020 году на фоне резкого обвала котировок добыча сланцевой нефти в США стала убыточной. В результате многие американские производители сырья столкнулись с банкротствами и были вынуждены уйти с рынка. Впрочем, подъём цен выше отметки $50 за баррель вновь сделал добычу сланцевой нефти рентабельной, и буровая активность в Штатах начала расти.

«Текущие цены на нефть WTI дают возможность многим сланцевикам рассчитывать на высокий денежный поток, достаточный для инвестиций в новое бурение. Впрочем, расширение сланцевого производства в Штатах может оказаться сдержанным. Во многом это связано с давлением на сланцевиков со стороны акционеров и экологических инициатив Джо Байдена», — считает Игорь Галактионов.

Так, на сегодняшний день сланцевые предприятия направляют прибыль не на создание новых производств, а на погашение долгов и выплату средств инвесторам. В то же время избранный президент США распорядился прекратить выдачу разрешений на разработку сланцевых месторождений на федеральных землях.

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Хотя многие производители сланцевого сырья в США заранее подготовились к изменению регулирования добычи и запаслись лицензиями, нововведения Джо Байдена могут оказать серьёзное давление на отрасль с долгосрочной перспективе. Об этом RT рассказал аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Виктор Курилов.

«Сейчас речь не идёт о полном ограничении добычи, а лишь о временном запрете на лицензирование новых участков для бурения. Однако этот запрет установлен для того, чтобы рассчитать, насколько будет повышена стоимость аренды в результате включения в неё налога на выброс углекислого газа», — объяснил эксперт.

Поддержка рублю

По словам экспертов, подъём нефтяных цен должен позитивно сказаться на состоянии российской экономики. Так, растущие поступления от продажи энергосырья позволят быстрее снизить отрицательную разницу между доходами и расходами федерального бюджета, считает Игорь Галактионов.

По его словам, в результате повысится финансовая устойчивость страны. Более того, правительство сможет направить дополнительные деньги на помощь бизнесу и населению, уверен аналитик.

«Оптимистичные прогнозы по нефти могут стимулировать власти к пересмотру бюджета в сторону роста государственных расходов. Власти смогут направить больший объём средств на поддержку экономики после пандемии COVID-19. Помимо этого, высокие цены на нефть могут оказать позитивное влияние на динамику рубля», — отметил эксперт.

По оценке Натальи Мильчаковой, при текущих ценах на нефть в ближайшее время курсы доллара и евро могут закрепиться вблизи 74 и 88 рублей соответственно. В то же время, как полагает Евгений Миронюк, в случае отсутствия геополитических рисков курс доллара может опуститься к 72 рублям.