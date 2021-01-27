«Человек должен быть уверен, что у него будет работа»: Путин назвал главные приоритеты экономического развития

Президент России Владимир Путин назвал комфортное жильё, достойные зарплату и пенсию, качественные медицину и образование основными приоритетами развития глобальной экономики. По его словам, сегодня социально-экономические проблемы стали ключевым вызовом для всего мира. Хотя за последние 40 лет объём мирового ВВП удвоился, а число бедных уменьшилось на 1 млрд, разрыв между доходами людей значительно вырос. Как подчеркнул российский лидер, пандемия коронавируса только обострила проблемы неравенства.

Сегодня международному сообществу необходимо сосредоточиться на снижении социального неравенства и постепенном сближении уровня экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Для этого государства должны следовать четырём основным приоритетам, отметил он в среду, 27 января, в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И, конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно забывать. Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что после завершения карьеры люди должны получать достойную пенсию и социальный пакет. Помимо этого, мировым правительствам следует обеспечивать своих граждан эффективным уровнем медицинской помощи, а также качественным образованием, считает Путин.

По его мнению, таким образом можно будет добиться эффективного развития современной экономики «где люди — не средство, а цель». Как подчеркнул президент, именно эти подходы лежат в основе стратегии российских властей.

«Наши приоритеты построены вокруг человека, его семьи, направлены на демографическое развитие и сбережение народа, на повышение благополучия людей, защиту их здоровья. Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства», — объяснил Владимир Путин.

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Как отметил в разговоре с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, в настоящий момент возможность компаний и государств конкурировать в первую очередь зависит именно от качества человеческого капитала. В этом отношении уровень образования и здравоохранения в стране играет определяющую роль, уверен эксперт.

Одновременно обеспечение граждан комфортными жилищными условиями и достойным уровнем дохода позитивно сказывается на мотивации людей и производительности труда, считают специалисты. На этом фоне именно социальная политика стоит во главе экономической повестки целого ряда государств, включая Россию. Так считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

«Через улучшение качества и доступности обозначенных президентом социальных услуг государство будет повышать уровень жизни, рождаемость и таким образом способствовать устойчивому росту экономики», — пояснил Тихомиров.

Глубина неравенства

Как полагает Владимир Путин, ключевым вызовом для всего мира стали обострившиеся за последнее время социально-экономические проблемы. Президент напомнил, что без учёта кризисов 2008 и 2020 годов период последних 40 лет стал «сверхуспешным» для глобальной экономики. За это время объём мирового ВВП удвоился, а глобализация и подъём в развивающихся странах позволили вывести из бедности более 1 млрд человек.

«Если взять уровень дохода в $5,5 на человека в сутки, то, по оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 млрд в 1990 году до менее 300 млн в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. А в России — с 64 млн человек в 1999 году до порядка 5 млн в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперёд в нашей стране по самому главному, кстати говоря, направлению», — подчеркнул Путин.

Между тем, как отметил президент, общая выгода от стремительного роста глобальной экономики распределилась неравномерно. В результате за последние годы в мире значительно увеличился разрыв в доходах людей, особенно в развитых странах.

«По оценкам Всемирного банка, если с уровнем дохода менее $5,5 в сутки в Соединённых Штатах Америки, например, в 2000 году проживало 3,6 млн человек, то в 2016-м — уже 5,6 млн человек. В течение этого же периода глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных, прежде всего американских и европейских, компаний», — отметил Путин.

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По его словам, за последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан не росли, а стагнировали. Вместе с тем стоимость услуг образования и здравоохранения увеличилась втрое.

Президент объяснил такое положение дел результатом политики 1980-х годов, в основе которой лежал так называемый Вашингтонский консенсус. По словам экспертов, речь идёт о комплексе мер, когда страны пытаются добиться экономического роста за счёт наращивания частного долга, дерегулирования, а также урезания субсидий и других государственных расходов.

«Любопытно, что за это же время фондовые рынки заметно выросли. Причина проста: экономическая политика всех стран G7 проводится в интересах наиболее обеспеченных слоёв. Всё сводится к тому, что фондовые индексы растут и это главное, а если кто-то беден, то это уже его проблемы», — пояснил Александр Разуваев.

Во время своего выступления российский лидер также указал на растущую проблему невостребованности большого числа граждан. По оценке Международной организации труда, в 2019 году 267 млн молодых людей в мире нигде не учились и не работали, а среди трудоустроенных почти 30% живут с доходом ниже $3,2 в сутки. При этом пандемия коронавируса только обострила текущую ситуацию, считает Путин.

«В прошлом году падение глобальной экономики стало максимальным со времён Второй мировой войны. Потери рынка труда к июлю оказались эквивалентны почти 500 млн рабочих мест. Да, к концу года половину из них удалось восстановить. Но всё-таки это почти 250 млн утраченных рабочих мест. Это большая и очень тревожная цифра», — подчеркнул президент.

Российский лидер добавил, что с января по сентябрь 2020 года потери трудового дохода в мире составили $3,5 трлн и в настоящий момент продолжают расти. По его мнению, такое положение дел дополнительно обостряет социальную напряжённость в обществе.

Ярмарка вакансий в Боготе, Колумбия

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Рискованная политика

Как отметил Владимир Путин, в текущих условиях стимулирование экономики традиционными инструментами за счёт наращивания частного кредитования становится невозможным. Так, в большинстве государств процентные ставки находятся на рекордно низком уровне, а объём долговой нагрузки достиг беспрецедентных размеров.

«По оценкам МВФ, уровень совокупного долга государственного и частного сектора вплотную приблизился к отметке в 200% глобального ВВП. А в отдельных экономиках он превысил 300% национального ВВП», — отметил Путин.

globallookpress.com

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Как рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, в условиях борьбы с пандемией центробанки многих стран начали печатать деньги и вливать средства в финансовые системы своих государств. Денежная накачка экономики должна ускорить процесс восстановления, но приводит к усилению целого ряда долгосрочных рисков.

«Результатом такой политики стал рост долга. Нагрузка ложится на плечи компаний и государств. Также увеличение денежной массы в обращении рискует обернуться подскоком инфляции. Ну и кроме того, политика такого монетарного стимулирования приводит к надуванию пузырей на финансовых рынках», — отметил Масленников.

Дальнейшее развитие мировой экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, отметил Путин. В первую очередь речь идёт о повышении роли государств в социально-экономической сфере.

«Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек или даже на «золотой миллиард». Это просто деструктивная позиция. Такая модель по определению неустойчива», — добавил Путин.