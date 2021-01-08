Несгораемая сумма: возможно ли введение в мире системы гарантированного дохода

По прогнозам специалистов датского инвестбанка Saxo Bank, последствия пандемии коронавируса и развитие технологий рискуют обернуться исчезновением целого ряда профессий в ближайшие несколько лет. На этом фоне уже в 2021 году многие страны могут ввести систему безусловного базового дохода. Как полагают аналитики, выплата гарантированной денежной суммы позволит поддержать оставшихся без работы граждан. Однако инициатива может иметь и негативные побочные эффекты, предупреждают опрошенные RT эксперты.

По прогнозу датского инвестбанка Saxo Bank, в 2021 году на фоне последствий пандемии коронавируса многие страны могут задуматься о введении безусловного базового дохода (ББД). Речь идёт о гарантированной сумме средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения.

По мнению аналитиков, переход большого числа людей на дистанционную занятость в результате пандемии и одновременное развитие технологий могут привести к исчезновению целого ряда профессий, а также заметному снижению количества рабочих мест в ближайшие несколько лет. В этих условиях введение гарантированного дохода должно будет поддержать оставшихся без трудоустройства граждан.

«Риск полного расслоения общества приводит к пониманию того, что реализация связанных с пандемией COVID-19 мер предоставления пособий по причине потери дохода представляла собой не просто ответную меру, вызванную паникой, но являлась началом введения на постоянной основе безусловного базового дохода», — полагают аналитики Saxo Bank.

Любопытно, что предпосылки для введения ББД появились ещё до распространения коронавируса. Об этом RT рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«За несколько лет до пандемии начали публиковать атласы исчезающих профессий. На государственном уровне ещё тогда в ряде стран стали готовить эксперименты по введению безусловного базового дохода в качестве меры по смягчению потенциальной напряжённости в обществе. События 2020 года заметно ускорили эти процессы», — пояснил эксперт.

Отметим, ещё в 2016 году вопрос введения базового дохода рассматривали власти Швейцарии. Согласно инициативе, граждане страны должны были получать порядка $2,5 тыс. в месяц. Однако в ходе национального референдума швейцарцы большинством голосов (76,9%) высказались против идеи, поскольку для выплаты средств из бюджета руководству страны пришлось бы урезать социальные выплаты и повышать налоги.

Также эксперимент с введением базового дохода проводили и в Финляндии в 2017—2018 годах. В рамках инициативы порядка 2 тыс. официально зарегистрированных безработных стали получать €560 в месяц. Выплаты продолжались, даже если участники программы находили работу.

Также по теме «Независимо от рода деятельности»: каковы преимущества возможного введения минимального гарантированного дохода в России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах в сентябре безработным родителям по 3 тыс. рублей на ребёнка....

В 2020 году управление социального страхования Финляндии Kela подвело итоги эксперимента. Первоначально власти страны рассчитывали на то, что безусловная выплата заставит граждан активнее искать работу. Впрочем, эффект оказался не настолько выраженным, как предполагалось.

Так, с ноября 2017 года по октябрь 2018-го получатели базового дохода в среднем работали 78 дней, а те, кто получал обычные пособия, — 73 дня. В то же время улучшилось психологическое состояние участников эксперимента, которые в любом случае получали ежемесячные выплаты.

Как предполагает Михаил Дорофеев, в ближайшее время ввести безусловный базовый доход могут Соединённые Штаты. По словам эксперта, вероятность такого развития событий выросла в результате победы Джо Байдена на президентских выборах.

«Политика избранного президента в большей мере ориентируется на уменьшение уровня социального неравенства, чем у его предшественников. При этом в США остаётся ещё более 10 млн утраченных после пандемии рабочих мест. Кроме того, полное восстановление рынка труда страны в ближайшие месяцы далеко не очевидно», — объяснил эксперт.

Отметим, что идея ввести минимальный гарантированный доход была озвучена и в России. Так, в сентябре 2020 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции единороссов в Госдуме обсудить инициативу с членами правительства и профсоюзами, а также создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. По его словам, предложение требует максимально внимательного анализа с экономической и организационной точек зрения.

Двойной эффект

По мнению специалистов, введение базового дохода может иметь неоднозначный экономический эффект. Как рассказал RT директор по развитию продуктов платформы «Рокет Ворк» Вячеслав Аскалепов, инициатива позволит людям отказываться от низкооплачиваемой работы. В результате компании и предприятия будут вынуждены повышать заработные платы.

«Многих граждан наличие безусловного базового дохода подтолкнёт к тому, чтобы заняться обучением или профессиональной переподготовкой. В условиях, когда автоматизация труда грозит лишением работы, это даст людям время, чтобы найти себя на обновлённом рынке труда. Помимо этого, вырастет популярность вакансий на неполную занятость, многие решатся открыть собственный бизнес», — считает эксперт.

По словам специалиста, мера также позволит сократить расходы на обеспечение работы социальных учреждений и снизить уровень бюрократии. Поскольку выплаты будут производиться всему населению, исчезнет необходимость в определении граждан, которые нуждаются в поддержке.

В то же время инициатива может заметно усилить нагрузку на бюджет, считают аналитики. Более того, как полагают эксперты, выплата базового дохода снизит мотивацию к трудовой деятельности и обернётся падением занятости.

«В наилучшем варианте эта мера ослабит напряжённость в обществе и повысит уровень жизни. В наихудшем — может окончательно лишить инициативы тех, кто стал получателем такой помощи от государства, и привести к дальнейшему обострению противоречий между различными слоями общества. В итоге, помимо дополнительной нагрузки на бюджет, страны получат ещё и негативные побочные эффекты», — отметил Михаил Дорофеев.