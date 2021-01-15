Социальный вектор: Решетников назвал повышение доходов россиян одним из главных факторов роста экономики

По мнению главы Минэкономразвития Максима Решетникова, устойчивый экономической рост в России возможен только в случае повышения доходов граждан. Об этом министр заявил на Гайдаровском форуме и подчеркнул, что в период пандемии поддержка россиян стала приоритетом государственной политики. Как полагают эксперты, обеспечить рост доходов позволит новый инвестиционный цикл.

Добиться устойчивого роста экономики России в ближайшей перспективе можно будет только за счёт повышения доходов граждан. Об этом в пятницу, 15 января, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Гайдаровском форуме.

«Без роста доходов населения, без роста потребления домашних хозяйств дальнейший рост экономики и выход на рост 3%, который является нашей целью, невозможен», — подчеркнул министр.

На этом фоне в 2020 году приоритетом правительства страны стало именно сохранение доходов россиян, добавил Решетников. По его словам, финансовая помощь населению была оказана как в виде прямых социальных выплат, так и в форме поддержки бизнеса.

В условиях пандемии коронавируса власти обеспечили выплаты временно нетрудоустроенным гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, а также семьям с детьми. Помимо этого, правительство предоставило компаниям и предпринимателям кредитные каникулы, гранты и льготные займы на выплату зарплат сотрудникам.

«В конечном итоге все наши цели по поддержке бизнеса касались и поддержки рабочих мест. До сих пор эти программы продолжают работать. У нас сейчас по программе ФОТ 2.0 (льготные кредиты со списанием) под защитой находятся 5,4 млн рабочих мест, которые сохраняют предприниматели», — рассказал министр.

Как ранее заявлял Владимир Путин, всего на прямую помощь населению власти направили 838 млрд рублей. В свою очередь, субъекты малого и среднего предпринимательства по разным каналам получили около 1 трлн рублей господдержки.

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Помимо этого, для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительство России одобрило общенациональный план восстановления экономики. Проект содержит порядка 500 мероприятий, а стоимость его выполнения за два года составит порядка 5 трлн рублей.

В рамках инициативы до конца 2021 года власти планируют перейти к устойчивому росту реальных доходов населения и экономики в целом, восстановить наиболее пострадавшие от пандемии отрасли, а также выйти на уровень безработицы ниже 5%. Об этом ранее заявлял вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, с 2022 по 2024 год ключевой задачей властей станет выполнение пяти национальных целей развития и достижение соответствующих 25 целевых показателей.

«Основные характеристики этого этапа — рост ВВП выше 3% в год, реальных располагаемых доходов населения — около 2,5%, инвестиций в основной капитал — более 5% ежегодно, ненефтегазового экспорта — на 3—4%», — пояснил Белоусов.

Помочь в повышении доходов граждан поможет запуск нового инвестиционного цикла. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Инвестиционная активность компаний подразумевает расширение производства, создание новых рабочих мест и инфраструктуры, а также повышение зарплат работникам. Одним из важных стимулов для этого должны стать соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В их рамках для компаний создаются особые условия, и государство гарантирует неизменность сохранения налогового режима и других условий для крупных инвестиционных проектов», — объяснил Абрамов.

Как ожидается, повышение доходов населения приведёт к росту потребительского спроса в России. В результате, общий рост экономической активности в стране должен будет ускориться. Об этом RT рассказал управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

«Если у людей стабильно растут доходы, они более охотно тратят деньги, из-за чего растёт оборот торговли, услуг, промышленности. Чем больше оборот и прибыль бизнеса, тем больше государство получает налогов и других платежей. Тем больше возможностей у государства для развития социальной сферы, повышения пенсий, улучшения качества медицинского обслуживания, образования и культуры», — пояснил эксперт.

Волнение цен

На полях Гайдаровского форума участники встречи также обсудили ситуацию с ростом потребительских цен в России. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор видит признаки ускорения инфляции в стране.

«Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика, не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, а уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с этим всем. Но во время пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется», — рассказала Набиуллина.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Пресс-служба Банка России

По данным Росстата, в 2020 году инфляция в России превысила целевую отметку в 4% и достигла 4,9%. Согласно прогнозу Центробанка, в I квартале 2021 года показатель может дополнительно вырасти и будет находиться вблизи уровня 5%. Впрочем, уже к концу года значение может вернуться в диапазон 3,5—4%, считают в ЦБ.

«Наметившееся ускорение инфляции было вызвано сокращением предложения на рынке в связи с локдауном, а также ослаблением курса рубля из-за снижения нефтяных цен и замедления темпов экономического роста на фоне пандемии. Впрочем, скорее всего, эти факторы мы скоро преодолеем», — рассказал RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Как полагает Артём Лютик, на инфляцию в России повлиял и общий рост мировых цен на продовольствие. Впрочем, эксперт также не исключает, что в ближайшее время ситуация стабилизируется.

«В 2021 году ожидается, что рубль будет намного более стабилен, а мировые цены не будут серьёзно расти. Кроме того, государство предпринимает ряд усилий, чтобы не допустить роста стоимости продовольствия на внутреннем рынке. Это означает, что и наблюдаемый недавно рост цен замедлится», — заключил аналитик.