Ценовой фактор: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых
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В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого в 2021 году заседания сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать наметившийся рост потребительских цен.
«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Согласно оценке регулятора, в январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,2% (после 4,9% в декабре). Значение стало максимальным с апреля 2019 года. Как объяснили в Центробанке, наблюдаемая динамика показателя связана с общим ростом цен на мировом товарном рынке, а также с ослаблением рубля в 2020 году.
По мнению специалистов ЦБ, годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале-марте, после чего начнёт снижаться. Так, уже по итогам 2021 года показатель вернётся в диапазон 3,7—4,2% и в дальнейшем будет оставаться вблизи 4%, прогнозируют в Центробанке.
«Вероятно, что в ближайшее время инфляция в России достигнет 5,5%, что существенно выше ключевой ставки ЦБ. Такого в современной истории страны ещё не было. Вслед за этим рост потребительских цен действительно будет плавно замедляться», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
Напомним, что в 2020 году Банк России опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых. Показатель стал самым низким за весь постсоветский период. Действия регулятора стали одним из главных факторов поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса. Такую точку зрения в беседе с RT выразил основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров.
«Регулятор в прошлом году неоднократно снижал ставку, что было просто необходимо в ситуации кризиса, вызванного карантинными ограничениями. Политика ЦБ привела к общему снижению процентных ставок в стране. В результате заёмные средства стали более доступными как для граждан, так и для коммерческих предприятий», — объяснил Назаров.
В настоящий момент специалисты Центробанка уже видят признаки оживления российской экономики. Согласно оценке регулятора, по итогам 2021 года ВВП страны покажет рост на 3—4%, после снижения на 3,1% в 2020-м.
Более того, экономика России может полностью вернуться к докризисным показателям уже к концу 2021 года, а не к середине 2022-го, как предполагалось ранее. Об этом в пятницу во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«То, что ситуация (в экономике. — RT) оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничений, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес лучше оказались подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались», — пояснила Набиуллина.
- Эльвира Набиуллина
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Примечательно, что за несколько дней до заседания Центробанка эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в своём докладе призвали ЦБ возобновить снижение ключевой ставки и опустить её ниже 4% годовых. Впрочем, по словам Эльвиры Набиуллиной, топ-менеджмент регулятора не рассматривал такой вариант на встрече в пятницу. Более того, как подчеркнула глава ЦБ, период снижения ключевой ставки в России уже завершён.
«Мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Её дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики», — добавила Набиуллина.
По её словам, в дальнейшем Банк России будет постепенно возвращаться от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике. Речь идёт о планомерном повышении ключевой ставки до диапазона 5—6% годовых.
Курс на повышение
Согласно оценке Левана Назарова, возможное повышение ключевой ставки ЦБ до нейтрального уровня не приведёт к заметному удорожанию кредитов в России. Так, например, средний процент по ипотеке в стране по-прежнему будет оставаться вблизи 7,5% годовых, уверен эксперт.
В то же время действия Центробанка могут позитивно сказаться на динамике российской валюты, считают специалисты. Так, в перспективе рост ключевой ставки должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) и тем самым поддержать рубль.
ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.
Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае повышения процента заимствований ЦБ с текущих 4,25 до 5—6% годовых, вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов.
«В перспективе повышение ставки ЦБ вместе с сохранением высоких цен на нефть может привести к снижению курса доллара до 65—67 рублей, а курса евро — до 78—81 рубля», — отметил в беседе с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.