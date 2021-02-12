Ценовой фактор: Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

В пятницу, 12 февраля, Банк России в четвёртый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Решение ЦБ призвано ограничить наблюдаемый в стране рост потребительских цен. В результате подорожания продовольственных товаров в мире и произошедшего в 2020 году ослабление курса рубля инфляция в России превысила 5%. Впрочем, уже весной показатель начнёт снижаться, считают специалисты. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, возможности для дальнейшего смягчения монетарной политики исчерпаны. На этом фоне уже после 2021 года ЦБ может начать постепенное повышение ставки.

В пятницу, 12 февраля, совет директоров Банка России по итогам первого в 2021 году заседания сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать наметившийся рост потребительских цен.

«В декабре и январе темп роста цен сохранялся на повышенном уровне. Восстановление спроса происходит быстрее и носит более устойчивый характер, чем ожидалось ранее. При этом сохраняются ограничения со стороны предложения, что продолжает оказывать повышательное давление на цены», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Согласно оценке регулятора, в январе годовая инфляция в России ускорилась до 5,2% (после 4,9% в декабре). Значение стало максимальным с апреля 2019 года. Как объяснили в Центробанке, наблюдаемая динамика показателя связана с общим ростом цен на мировом товарном рынке, а также с ослаблением рубля в 2020 году.

По мнению специалистов ЦБ, годовая инфляция достигнет своего максимума в феврале-марте, после чего начнёт снижаться. Так, уже по итогам 2021 года показатель вернётся в диапазон 3,7—4,2% и в дальнейшем будет оставаться вблизи 4%, прогнозируют в Центробанке.

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«Вероятно, что в ближайшее время инфляция в России достигнет 5,5%, что существенно выше ключевой ставки ЦБ. Такого в современной истории страны ещё не было. Вслед за этим рост потребительских цен действительно будет плавно замедляться», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Напомним, что в 2020 году Банк России опустил ключевую ставку с 6,25 до 4,25% годовых. Показатель стал самым низким за весь постсоветский период. Действия регулятора стали одним из главных факторов поддержки населения и бизнеса в период пандемии коронавируса. Такую точку зрения в беседе с RT выразил основатель компании «Баланс-Платформа» Леван Назаров.

«Регулятор в прошлом году неоднократно снижал ставку, что было просто необходимо в ситуации кризиса, вызванного карантинными ограничениями. Политика ЦБ привела к общему снижению процентных ставок в стране. В результате заёмные средства стали более доступными как для граждан, так и для коммерческих предприятий», — объяснил Назаров.

В настоящий момент специалисты Центробанка уже видят признаки оживления российской экономики. Согласно оценке регулятора, по итогам 2021 года ВВП страны покажет рост на 3—4%, после снижения на 3,1% в 2020-м.

Более того, экономика России может полностью вернуться к докризисным показателям уже к концу 2021 года, а не к середине 2022-го, как предполагалось ранее. Об этом в пятницу во время пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«То, что ситуация (в экономике. — RT) оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничений, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес лучше оказались подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались», — пояснила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина

© REUTERS/Shamil Zhumatov

Примечательно, что за несколько дней до заседания Центробанка эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в своём докладе призвали ЦБ возобновить снижение ключевой ставки и опустить её ниже 4% годовых. Впрочем, по словам Эльвиры Набиуллиной, топ-менеджмент регулятора не рассматривал такой вариант на встрече в пятницу. Более того, как подчеркнула глава ЦБ, период снижения ключевой ставки в России уже завершён.

«Мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным. Её дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики», — добавила Набиуллина.

По её словам, в дальнейшем Банк России будет постепенно возвращаться от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике. Речь идёт о планомерном повышении ключевой ставки до диапазона 5—6% годовых.

Курс на повышение

Согласно оценке Левана Назарова, возможное повышение ключевой ставки ЦБ до нейтрального уровня не приведёт к заметному удорожанию кредитов в России. Так, например, средний процент по ипотеке в стране по-прежнему будет оставаться вблизи 7,5% годовых, уверен эксперт.

В то же время действия Центробанка могут позитивно сказаться на динамике российской валюты, считают специалисты. Так, в перспективе рост ключевой ставки должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ) и тем самым поддержать рубль.

ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае повышения процента заимствований ЦБ с текущих 4,25 до 5—6% годовых, вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов.

«В перспективе повышение ставки ЦБ вместе с сохранением высоких цен на нефть может привести к снижению курса доллара до 65—67 рублей, а курса евро — до 78—81 рубля», — отметил в беседе с RT руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.