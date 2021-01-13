Только для юрлиц: Центробанк разъяснил новые правила контроля за наличными

Новые правила контроля наличных расчётов в России коснутся только операций юридических лиц. Об этом заявили в Центробанке. Нововведения позволят упростить отчётность для финансовых организаций, но при этом не окажут серьёзного влияния на рядовых россиян, отмечают аналитики. Более того, как объясняют эксперты, в результате изменений компаниям станет тяжелее уклоняться от уплаты налогов, а доля теневого сектора в экономике может снизиться.

Вступившие в силу поправки к закону о противодействии отмыванию денег, усиливающие контроль за операциями с наличными, коснутся только юридических лиц. Об этом в среду, 13 января, RT сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Что касается контроля за операциями с наличными деньгами, то по-прежнему обязательному контролю будут подлежать операции только юридических лиц», — рассказали в ЦБ.

Напомним, что с 10 января в России вступили в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Изменения подразумевают ужесточение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей.

«Обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счёта наличных денежных средств юридического лица на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей», — пояснили в Центробанке.

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Наряду с этим вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Помимо этого, с 2022 года под контроль подпадут и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, если сумма превышает 3 млн рублей.

«Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений эти поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций, прежними остались и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю», — отметили в Центробанке.

Как сообщили в Росфинмониторинге, нововведения не приведут и к изменениям модели отношений клиентов с банками. В службе напомнили, что, согласно действующему законодательству, информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передаётся в Росфинмониторинг банками без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов.

«При этом поправки не направлены на усиление банками контроля за операциями физических лиц, связанными с переводами денежных средств между ними и зачислением и (или) снятием денежных средств с банковских счетов», — говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Основная цель нововведений — снизить нагрузку на банки при информировании Росфинмониторинга об операциях. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его словам, поправки во многом упрощают отчётность для финансовых организаций.

«Теперь банки должны информировать Росфинмониторинг только о тех операциях, которые прошли непосредственно у них, в зоне их ответственности. Раньше процесс был более сложным долгим и трудозатратным, потому что финансовые организации должны были предоставлять в принципе всю имеющуюся информацию по клиенту», — объяснил Масленников.

Выход из тени

Как рассказал RT младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, новые правила не окажут серьёзного влияния на рядовых граждан. Более того, контроль над операциями будет выборочным, поэтому массовых блокировок счетов или существенных задержек по операциям законопослушным гражданам ждать не стоит, уверен специалист.

По его мнению, нововведения также направлены на борьбу с обналичиванием денег в серой зоне экономики. Как полагает эксперт, изменения позволят снизить теневую занятость и тем самым повысить собираемость налогов.

«Например, работодатели, которые ранее платили часть зарплаты своим сотрудникам в конвертах, чтобы снизить налоговую нагрузку, теперь будут вынуждены больше тратить за услуги обналичивания. Таким образом, в ряде случаев им будет дешевле платить вбелую. Это плюс для работников, которые за счёт действия новых мер смогут выйти из тени», — пояснил Вячеслав Путиловский.

Как напомнил Никита Масленников, занятые в теневом секторе граждане теряют пенсионные права, а также испытывают трудности с получением социальной помощи и ряда льгот. Помимо частичного решения этой проблемы, поправки также позволят снизить долю обращения наличных денег в экономике и тем самым сдержать инфляционные риски, считает специалист.

«Мы видели, что в 2020 году произошёл сильный скачок объёма наличных денег в обращении. Чем больше наличных — тем больше инфляционный потенциал. Мера в том числе направлена на снижение инфляционных рисков», — пояснил Масленников.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Усиление контроля почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму также направлено на устранение серых схем. Об этом RT рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

«Такие схемы могут использоваться для ухода от уплаты налогов. Теперь работодатель или поставщик услуг не сможет перечислять такие суммы, не имея документальных аргументов, за что эти деньги перечисляются. Таким образом, в первую очередь налоговая инспекция или банк могут потребовать документы, на основании чего получены данные суммы. Это коснётся ИП и других коммерческих организаций, имеющих счета или делающих такие переводы», — пояснил Тузов.