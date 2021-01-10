«У каждого платежа должны быть понятные бенефициары»: вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января усилен контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и другие меры. Эксперты полагают, что законопослушные граждане не столкнутся с проблемами из-за новых порядков.

В России с 10 января вступают в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

В соответствии с данными поправками ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей.

Наряду с этим вводится обязательный контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.

Также с 2022 года подпадут под контроль и расчёты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма должна превышать 3 млн рублей.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов полагает, что первостепенная цель нововведений — борьба с финансированием терроризма. Законопослушные граждане не столкнутся с проблемами из-за новых порядков, сказал эксперт в беседе с RT.

«Я думаю, что никаких блокировок счетов и задержек с оплатой не будет. Это всё в рамках государственной программы деанонимизации всех платежей, то есть у каждого платежа должны быть чёткие, понятные плательщики и бенефициары, получатели этих сумм», — рассказал RT Ордов.

Председатель Финпотребсоюза и экс-председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам России Игорь Костиков отметил, что во многих странах существуют более жёсткие ограничения схожей направленности.

«Во многих странах есть более жёсткие меры, чем сейчас приняты... Я думаю, что такого рода суммы, которые предусмотрены FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. — RT), вполне реальны и они не должны сказаться на жизни россиян», — отметил Костиков в беседе с RT.

Он также предположил, что нововведения могут быть связаны с пандемией, поскольку на фоне сложившейся ситуации повысился объём наличных расчётов.

Отметим, что в августе 2020 года в России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков. Согласно вступившим в силу поправкам к Федеральному закону «О национальной платёжной системе», запрещается пополнение электронных кошельков наличными без предварительной идентификации личности. Зачисление средств возможно только с использованием банковского счёта.

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В Госдуме пояснили, что нововведения нужны для того, чтобы электронные кошельки не использовались для отмывания капиталов, полученных преступным путём. Ещё одна задача этих мер — ограничение финансирования недобросовестных организаций.

Штраф за неоплаченный проезд по платной трассе

С 10 января также вступил в силу новый штраф для автомобилистов — теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о дополнении КоАП ст. 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Отмечается, что за подобное нарушение вводится штраф: для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тыс. рублей.

РИА Новости

© Алексей Куденко

В документе подчёркивается, что «нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении подлежит прекращению».

Комментируя введение нового штрафа, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков назвал это решение справедливым.

«Всё очевидно и логично, поскольку появляются пункты пропуска на платных скоростных дорогах без шлагбаума, через которые можно беспрепятственно проскочить. Это справедливо, если кто-то платит, а кто-то считает себя умнее других и проезжает без оплаты, за такое человек должен платить штраф», — заявил Кадаков RT.

При этом он обратил внимание на то, что в последнее время заметно выросло количество платных дорог.

«То, что, если уж мы по ним едем, то должны платить все, тоже правильно, поэтому штраф оправдан», — добавил автоэксперт.