Эксперты прокомментировали ситуацию с лимитом на снятие наличности с карт

Эксперты прокомментировали ситуацию с лимитом на снятие наличных средств по некоторым банковским картам.

Об этом пишет Life.ru.

«Банки устанавливают различные лимиты в зависимости от способа снятия денег. Например, если снимать по карте через банкомат, то суточные дневные ограничения зависят от категории карты. Чем она выше, тем больше денег имеет право снять клиент. Кстати, стоит отметить, что банки имеют право изменять тарифы в одностороннем порядке, заранее уведомляя клиентов о таких изменениях. Поэтому вполне возможно, что сегодня лимит на снятие будет 50 000 рублей, а завтра он понизится», — рассказала начальник управления пассивных операций и пакетов услуг «БКС Банка» Ольга Козлова.

С 10 января вступит в силу новый закон, который изменит правила оборота наличных для физлиц. Но пока сильных ограничений для снятия денег именно с карт там не предусмотрено, рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Банки сейчас будут стараться привлечь клиентов, чтобы избежать дефицита ликвидности. Так что не думаю, что снижение лимитов по картам будет носить массовый характер», — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ капитал» Артём Тузов.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.