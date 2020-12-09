Госдума одобрила проект о запрете финансирования митингов из-за рубежа

Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о запрете финансирования публичных мероприятий, таких как митинги и демонстрации, из иностранных источников либо анонимно.

Как передаёт РИА Новости, соответствующие изменения предлагается внести в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Автором законопроекта выступает депутат Дмитрий Вяткин.

В проекте говорится, что для обеспечения прозрачности деятельности организаторов публичного мероприятия определяются порядок сбора денежных средств для подготовки и проведения этого мероприятия.

Также определяется порядок расходования полученных для этих целей пожертвований и вводится запрет на финансирование публичного мероприятия из иностранных источников.

Законопроект предполагает, что все средства на организацию и проведение публичного мероприятия должны перечисляться только в безналичном порядке на банковский счёт в российском банке, указанный в уведомлении о проведении мероприятия.

«Использование для этих целей иных банковских счетов, а также приём наличных денежных средств не допускаются», — говорится в документе.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.