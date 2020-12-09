Госдума приняла законопроект о блокировке интернет-сайтов за цензуру

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах за цензуру в отношении российских СМИ.

«Предполагается, что санкции будут грозить за ограничение доступа к информации по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения и т. д., «а равно установления владельцем информационного ресурса иных ограничений, нарушающих право граждан Российской Федерации свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесён законопроект, который предусматривает принятие различных мер против интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ на своих платформах.

В Совфеде подчеркнули, что законопроект призван защитить отечественные средства массовой информации. В Госдуме отмечали, что только с апреля 2020 года было зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации со стороны Twitter, Facebook и YouTube в отношении российских СМИ, включая RT и РИА Новости.