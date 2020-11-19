«Против дискриминации»: в Госдуму внесли проект закона о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает принятие различных мер против интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ на своих платформах. Авторы инициативы пояснили, что к таким сайтам может быть полностью или частично ограничен доступ, а штрафы будут достигать 3 млн рублей. При этом в Совфеде подчеркнули, что законопроект призван защитить отечественные средства массовой информации, а блокировка — лишь крайняя мера, но не цель. В Госдуме добавили, что только с апреля 2020 года было зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации со стороны Twitter, Facebook и YouTube в отношении российских СМИ, включая RT и РИА Новости.

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект о мерах, предпринимаемых в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ или граждан. Текст документа, авторами которого выступили группа депутатов нижней палаты и сенатор Алексей Пушков, размещён в электронной базе данных ГД.

Парламентарии предлагают ввести в законодательство статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Как поясняется в документе, в случае выявления нарушений генпрокурор по согласованию с МИД может присвоить такой статус владельцу сайта, допускающего в том числе дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации.

Это решение может быть также принято, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан. Соответствующий статус будет присвоен в том случае, если владелец сайта устанавливает иные ограничения, «нарушающие право граждан РФ свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Информация о включении тех или иных лиц в специальный перечень будет направляться в Роскомнадзор, который сможет вводить в отношении порталов, владельцы которых признаны нарушителями, «полное или частичное ограничение доступа».

«Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечёт принятие предусмотренных законодательством РФ мер в отношении информационного ресурса», — сказано в документе.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Авторы инициативы поясняют, что законопроект разработан для защиты прав граждан Российской Федерации на свободный поиск, доступ и распространение информации. Подчёркивается, что актуальность его принятия обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа россиян к информации отечественных СМИ со стороны отдельных ресурсов.

«С апреля 2020 года уполномоченные органы РФ фиксируют поступление жалоб от редакций СМИ о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации, как Russia Today, РИА Новости, «Крым 24», — поясняется в документе.

Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что штраф для интернет-платформ за цензуру российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что предложенный законопроект направлен не на блокировку зарубежных сайтов, а на защиту российских СМИ.

«Блокировка лишь крайняя мера, но не его цель», — отметил Пушков.

Законопроект, внесённый в ГосДуму, имеет целью не блокировку зарубежных интернет-ресурсов, а защиту российских СМИ. Он направлен против цензуры в их отношении и их дискриминации зарубежными сетевыми кампаниями. В этом суть закона. Блокировка лишь крайняя мера, но не его цель. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 19, 2020

В Роскомнадзоре поддержали инициативу, отметив, что российское право «не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний».

«При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем. При неисполнении требования (устранить нарушения. — RT) может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Комментируя внесённый в парламент законопроект, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал, что дискриминация в отношении российских клиентов на крупных иностранных интернет-платформах имеет место.

«Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — отметил Песков.

Цензура российских СМИ

В Москве неоднократно обращали внимание на предвзятое отношение американских интернет-платформ к материалам российских СМИ. Так, в октябре Роскомнадзор сообщал о росте случаев распространения фейковой информации на таких платформах, как YouTube, Instagram и Facebook. В службе обращали внимание, что указанные компании продолжают игнорировать требование прекратить цензуру российских СМИ, которая «приобрела системный характер». YouTube, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых RT, РИА Новости, Sputnik и «Россия 1», подчёркивали в ведомстве.

Также по теме «Налицо дискриминация»: почему посольство России обвинило Facebook в цензуре Российское посольство в США призвало администрацию Facebook прекратить цензуру и дискриминацию пользователей из РФ. В заявлении...

Стоит напомнить, что в августе Twitter сообщил о введении меток для учётных записей, принадлежащих представителям дипведомств разных стран, а также для аккаунтов связанных с государством СМИ и их руководящих сотрудников. В частности, маркировка появилась у Twitter-аккаунтов RT на русском, английском, немецком, французском, арабском и испанском языках, у страницы РИА Новости, пресс-центра МИА «Россия сегодня», на личной странице главреда RT Маргариты Симоньян и в учётных записях ряда других российских СМИ.

При этом соцсеть не стала помечать западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство. Более того, в конце сентября Twitter удалил из поисковой выдачи аккаунт РИА Новости. До этого аналогичным образом были скрыты профили RT и Sputnik.

В российском МИД назвали действия компании попыткой целенаправленного вытеснения отечественных СМИ из международного информационного пространства.

Также в сентябре российское посольство в США призвало администрацию Facebook прекратить цензуру и дискриминацию пользователей из РФ. В дипмиссии указали на попытки Facebook «зачищать критические к Западу дискуссионные площадки и российские СМИ».

В посольстве уточнили, что Facebook не скрывает, какой именно контент попал под прицел соцсети: «новости и текущие события, включая протесты и выборы в Белоруссии, политика России и Украины, геополитические заговоры, отношения России и НАТО, отношения России с соседними странами, а также критика внешней политики США.