В Кремле оценили проект о мерах для интернет-платформ за цензуру СМИ
- Reuters
Он отметил, что «дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место».
«Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации своих пользователей.
Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение ГД проект о мерах для интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских граждан и СМИ. Согласно инициативе, штраф будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.