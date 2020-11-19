В Кремле оценили проект о мерах для интернет-платформ за цензуру СМИ

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Механизмы противодействия цензуре со стороны иностранных интернет-платформ необходимы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя внесённый в Госдуму законопроект.
В Кремле оценили проект о мерах для интернет-платформ за цензуру СМИ
  • Reuters

Он отметил, что «дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место».

«Мы их видели в последние недели, месяцы, и, конечно, этому нужно противодействовать... Выработка механизмов — это предмет для тщательной проработки, и я думаю, что в процессе обсуждения этого законопроекта такой механизм будет выработан», — сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, проблема носит более широкий характер, однако Россия в первую очередь должна защитить от такой дискриминации своих пользователей.

Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение ГД проект о мерах для интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских граждан и СМИ. Согласно инициативе, штраф будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

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