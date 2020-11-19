Штрафы для ресурсов за цензуру СМИ будут достигать 3 млн рублей
- Pixabay
По его словам, «ответственность за нарушение этого закона предусмотрена прежде всего КоАП».
Горелкин отметил, что «крупные зарубежные IT-платформы всё активнее ограничивают российские СМИ: блокируют и удаляют из поисковой выдачи их аккаунты, ограничивают распространение публикаций, иногда даже просто удаляют опубликованные материалы».
Ранее стало известно, что группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о мерах в отношении интернет-ресурсов, которые допускают цензуру относительно российских граждан и СМИ.
Также Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видео на интернет-платформах отечественных компаний на фоне случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.