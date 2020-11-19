В Госдуму внесён проект о мерах для интернет-платформ за цензуру СМИ

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о мерах для интернет-ресурсов, которые допускают цензуру в отношении российских граждан и СМИ.

Согласно документу, в качестве мер предлагаются блокировка, замедление трафика и административные штрафы.

Отмечается, что владельца интернет-ресурса могут признать причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод в случае ограничения распространения интернет-пользователями общественно значимой информации на территории России. Это будет в том числе касаться сообщений и материалов зарегистрированных СМИ.

Также в законопроекте говорится, что генпрокурор по согласованию с МИД России может присвоить владельцу информационного ресурса статус «допускающего дискриминацию против российских СМИ».

«Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», — цитирует законопроект РИА Новости.

В проекте уточняется, что Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ размещать видео на интернет-платформах отечественных компаний на фоне случаев применения администрацией YouTube блокировок, маркировок и предупреждений.