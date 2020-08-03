Только через банковский счёт: в России ограничили возможность анонимного пополнения интернет-кошельков

С 3 августа в России запрещено пополнение электронных кошельков наличными без предварительной идентификации личности — зачисление средств возможно только с использованием банковского счёта. Подобные ограничения связаны со вступлением в силу поправок в федеральный закон «О национальной платёжной системе». Как отметили в Госдуме, законодательные нововведения нацелены на предотвращение преступных операций в экономической отрасли.

В понедельник, 3 августа, в России вступили в силу поправки к закону «О национальной платёжной системе». Согласно нововведениям, теперь нельзя с помощью наличных пополнить неидентифицированные электронные кошельки.

Таким образом, зачислить средства на анонимные кошельки на таких сервисах, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелёк», WebMoney и множестве других, можно будет только с использованием банковского счёта.

«Для того чтобы электронные кошельки не использовались для отмывания капиталов, полученных преступным путём. Также это позволит предотвратить финансирование недобросовестных организаций», — пояснил в беседе с RT глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Аллу Савченко, доля анонимных пользователей, пополняющих кошельки наличными, не превышает 5%. Как добавила директор по маркетинговым коммуникациям WebMoney Transfer Татьяна Милачёва, неидентифицированными кошельками пользуются в основном подростки для оплаты мелких покупок.

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О несущественном влиянии законодательных изменений на этот бизнес также заявили представители других аналогичных сервисов.

«Подавляющее большинство пользователей в нашей системе являются идентифицированными, поэтому мы вряд ли увидим прямое и существенное влияние на бизнес в связи с поправками. Мы также наблюдаем положительную динамику в переходе наших пользователей из неидентифицированного кошелька в идентифицированный и активно работаем над тем, чтобы процесс идентификации был максимально понятным для наших пользователей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании QIWI.

В свою очередь, компания WebMoney в связи с нововведениями предложила своим клиентам новый способ идентификации — посредством видеосвязи.

Напомним, что с 15 сентября 2019 года в России запретили снимать наличные с анонимных банковских карт или электронных кошельков без прохождения процедуры идентификации. Эта мера была направлена на борьбу с финансированием террористической, экстремистской, противоправной деятельности.

Поправки к федеральному закону также затронут транспортные сервисы, в частности карту «Стрелка», действующую в общественном транспорте Московской области, сервисы оплаты школьного питания и многое другое.

«Начиная с 3 августа пополнение «Стрелки» будет доступно только в онлайн-каналах, например c помощью банковской карты без комиссии: через личный кабинет на интернет-сайте www.strelkacard.ru, через мобильное приложение «Стрелка», через сервис «Сбербанк Онлайн» и с помощью услуги «Автоплатёж» ПАО «Сбербанк», в устройствах самообслуживания Сбербанка, по номеру 900 Сбербанка и др. Также возможно будет пополнить карту «Стрелка» с использованием электронных кошельков, а также с баланса мобильного телефона», — говорится на сайте сервиса.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области также напомнили местным жителям, что с 3 августа владельцы транспортной карты «Береста» смогут пополнять её только безналичным путём.

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«Самым популярным способом пополнения транспортных карт у новгородцев является личный кабинет «Сбербанк Онлайн». На втором месте — пополнение через терминалы Сбербанка. Следующим по популярности способом пополнения транспортной карты является мобильное приложение Т-карта. Пополнение «Бересты» наличными средствами — наименее востребованный способ. В июне доля таких пополнений составила лишь 5,3% от общего объёма», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

В то же время, как отметил председатель Ассоциации электронных денег Виктор Достов, к данному моменту насчитывается несколько миллионов пользователей, имеющих неидентифицированные кошельки.

«Это очень удобный и простой инструмент и им очень охотно пользуются. Но есть две проблемы. Во-первых, у нас есть множество карт, таких как транспортные карты, школьные карты, которыми дети завтраки оплачивают, корпоративные карты, — они все сделаны на неидентифицированных кошельках. И придётся очень сильно менять эту историю. И непонятно зачем — всё прекрасно работает, всё законно и рисков никаких нет. А во-вторых, неидентифицированные кошельки являются очень простым порогом входа в безналичный оборот. То есть. Человек открыл кошелёк. Внёс туда немного налички и начал работать. Дальше ему понравилось, он проидентифицировался, стал полноценным пользователем и уже работает основательно. Но теперь такого порога не будет и меньше людей будут приходить к современным безналичным платежам», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.