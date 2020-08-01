Возобновление авиасообщения, перерасчёт пенсий и новые тарифы ОСАГО: что изменится в жизни россиян с августа
- Reuters
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Перерасчёт пенсий
С 1 августа ожидается корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Процедура проводится ежегодно, обращаться с заявлением в ПФР для этого не нужно. За один год пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл равен 93 рублям, следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.
Помимо этого, россиянам автоматически пересчитают размер накопительных пенсий: они будут повышены на 9,13%. Соответствующие выплаты вырастут у 80 тыс. россиян.
Также ожидается увеличение пенсий участникам программы софинансирования накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определённого самим гражданином, но не менее десяти лет. Такую пенсию получают 32 тыс. человек, с августа она повысится на 7,99%.
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
«Дальневосточный гектар»
С 1 августа граждане России смогут отправить заявки на получение земельных участков на территориях Бурятии и Забайкалья в рамках программы «Дальневосточный гектар».
Право на получение земли имеют также участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, совместно переселяющихся на постоянное место жительства в РФ.
Срок подачи деклараций о доходах
1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Данные декларации обязаны подавать депутаты и чиновники всех уровней: федерального, регионального и муниципального, а также ряд других категорий граждан, в том числе главы госкорпораций.
В связи с пандемией коронавирусной инфекции срок подачи деклараций в нынешнем году был продлён. В случае нарушения требований к заполнению данного документа или его несвоевременного предоставления предусмотрено административное наказание, вплоть до увольнения с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Возобновление международного авиасообщения
Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса.
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе станут доступны перелёты в три страны.
«С 1 августа 2020 года РФ на взаимной основе возобновляет авиационное сообщение с Великобританией. Сразу хочу сказать, что это столица Великобритании — Лондон, и напомнить, что Великобритания не закрывала границы, но для всех тех, кто прилетает в страну, согласно требованиям государства, требуется 14-дневный карантин», — рассказала она.
Также станут возможны перелёты в Турцию, причём с 1 августа будут выполняться рейсы в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Третьей страной станет Танзания, а точнее архипелаг Занзибар.
Повышение цен на газ
С 1 августа для населения на 3% вырастет цена на природный газ. Соответствующий приказ ФАС России был зарегистрирован 16 июля в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Повышение цен на газ должно было произойти с 1 июля, но из-за пандемии коронавируса сдвинулось на месяц.
Новые ставки таможенных сборов
Кроме того, с 1 августа будет повышен размер ставок таможенных сборов за совершение таможенных операций. Они варьируются от 775 рублей до 30 тыс. рублей и зависят от таможенной стоимости товаров.
В случае если стоимость не определяется и не заявляется, ставка будет зависеть от количества товаров (её диапазон — от 6 тыс. до 20 тыс. рублей). За таможенные операции с товарами, ввозимыми в страну физлицами для личного пользования, сбор составит 500 рублей.
Исключение предусмотрено для товаров, которые ввозятся без уплаты таможенных пошлин и налогов либо с освобождением от их уплаты.
Сокращение перечня требований в сфере строительства
С 1 августа количество обязательных требований, предъявляемых к безопасности зданий и сооружений, сократится на 30%.
Действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. В правительстве уточнили, что это избавит застройщиков и проектировщиков от необходимости проходить повторную государственную экспертизу.
«Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тыс. обязательных требований. После вступления в силу новых правил их число снизится почти на 3 тыс.», — уточняется на сайте кабмина.
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
Запрет анонимного пополнения электронных кошельков
Физические лица с 3 августа не смогут пополнять электронные кошельки наличными без предварительной идентификации личности. Без процедуры идентификации можно будет зачислить средства только с использованием банковского счёта.
Нововведение обусловлено вступлением в силу соответствующей поправки в федеральный закон «О национальной платёжной системе». В Госдуме напомнили, что изменение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ
У выпускников, пропустивших основной период сдачи ЕГЭ по болезни либо другой уважительной и документально подтверждённой причине, с 3 по 8 августа будет возможность сдать экзамен.
Непосредственно 3 августа состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ, иностранным языкам (устная часть), биологии и истории.
5 августа состоится ЕГЭ по русскому языку, 7 августа — по обществознанию, химии, физике, иностранным языкам (письменная часть), математике.
8 августа — резервный день для сдачи всех предметов.
Новые номера на автомобилях
С 4 августа вступает в силу ГОСТ Р 50577-2018, предусматривающий новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств.
На мотоциклах можно будет использовать номера, размер которых составляет 190 × 145 мм вместо нынешних 245 × 185 мм. Также номера уменьшенного размера разрешат устанавливать на автомобили с нестандартным местом крепления номера.
Работа для иностранных студентов
Иностранные студенты, обучающиеся на очном отделении, с 5 августа смогут в свободное от учёбы время работать без получения специального разрешения.
Если студент прекратит обучение, заключённый с ним трудовой договор должен быть расторгнут.
«Закон позволит выйти на решение задачи, поставленной президентом: увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в наших вузах и профучилищах. Многие учащиеся хотели бы приобрести практические навыки в выбранной профессии, получить дополнительный доход, поэтому они готовы трудиться в свободное от занятий время», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что инициатива расширит возможности получения образования в России.
Нововведение для попавших под сокращение граждан
Сотрудники компаний, проработавшие там больше месяца и уволенные по причине ликвидации организации или сокращения штата, теперь имеют право получить не только выходное пособие в размере среднего месячного заработка. В случае если работник не смог трудоустроиться в течение месяца, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.
Соответствующая норма вступит в силу с 13 августа. Выплаты должны быть произведены до ликвидации организации.
Также в заявлении, представляемом для госрегистрации ликвидации организации, должно быть подтверждено, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников.
Новые тарифы ОСАГО
С 24 августа начнёт действовать закон, который позволит страховым компаниям самим определять подход к применению базовых ставок тарифов «автогражданки» в пределах их максимальных и минимальных значений.
В частности, страховщики получат возможность учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил дорожного движения водителями.
Тарифный коридор будет расширен на 10% в обе стороны. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — нарушителям ПДД.