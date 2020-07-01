Умные счётчики, налоги для самозанятых и социальная защита инвалидов: что изменится в жизни россиян с июля

В России вступил в силу закон об «умных счётчиках». Теперь с потребителей снимут обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии. Кроме того, с 1 июля 2020 года изменяется порядок использования парковочных мест для инвалидов и получения ими выплат и госуслуг. Становится обязательной маркировка обуви, лекарств и табака и вводится запрет на продажу этой продукции без специальных кодов. Какие ещё изменения ждут россиян — в материале RT.

Выплаты на детей до 16 лет

В июле будет осуществлена единовременная выплата родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребёнка. О ней ранее объявлял президент Владимир Путин.

Особенностью является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд оформит и перечислит средства на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса были приняты дополнительные меры поддержки россиян. В частности с апреля по июнь семьям ежемесячно начисляли по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Кроме того, с 1 июня ввели разовые выплаты по 10 тыс. рублей на детей с 3 до 16 лет. Во время обращения 23 июня глава государства предложил повторить такую единовременную выплату в июле и включить в неё детей до трёх лет.

Социальная защита инвалидов

С 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к федеральному закону №184-ФЗ от 18 июля 2019 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с ними на любых парковках общего пользования необходимо выделять не менее 10% мест для инвалидов. При этом воспользоваться ими смогут теперь не только граждане с I и II группой инвалидности (или водители, которые их перевозят), но и лица с III группой, имеющие ограничения к самостоятельному передвижению либо получившие до июля 2020 года опознавательный знак «Инвалид» (это поясняется в постановлении правительства РФ № 115 от 10.02.2020).

При этом выдача самих опознавательных знаков прекращается, а для получения права пользования специализированными парковочными местами теперь необходимо зарегистрировать автомобиль в Федеральном реестре инвалидов (ФРИ) через портал госуслуг или МФЦ.

При этом до 1 января 2021 года вводится переходный период для тех, у кого есть знак «Инвалид», — в это время они всё ещё смогут парковаться на льготных местах без внесения данных о машине в реестр.

Кроме того, с 1 июля 2020 года больше не нужно предоставлять справку об инвалидности для получения выплат и госуслуг. Теперь необходимая информация будет запрашиваться уполномоченными органами в порядке межведомственного электронного взаимодействия, а также из ФРИ.

«Умные счётчики»

С 1 июля 2020 года вступает в силу так называемый закон об «умных счётчиках» (№522-ФЗ от 27.12.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»).

Теперь обязанность по установке новых приборов учёта электроэнергии, а также ответственность за обслуживание, ремонт и замену старых снимаются с потребителей и переходят к ресурсоснабжающим организациям.

Кроме того, с 1 июля вышедшие из строя счётчики будут заменяться новыми интеллектуальными системами. А с 1 января 2023 года предусмотрены штрафы для компаний, которые не смогут предоставить потребителям доступ к таким приборам.

Новые устройства позволят смотреть в личном кабинете график потребления электроэнергии и подскажут, как можно оптимизировать нагрузку. Например, включать посудомоечную или стиральную машину в ночное время, когда потребление электроэнергии и цена на неё ниже.

Кроме того, с 1 июля начинают действовать штрафы для энергосбытовых компаний, работающих с нарушением законодательства, например лицензионных требований. Меры предусмотрены федеральным законом №451-ФЗ от 29.12.2017.

Налог для самозанятых

С 1 июля 2020 года все регионы России получают возможность вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан.

К данной категории относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. При этом ежегодный доход таких граждан не должен превышать 2,4 млн рублей.

Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

Напомним, с 1 января 2019 года россияне начали платить НПД в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. А с января 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в 19 регионах.

Перевод пенсий на карты МИР





С 1 июля меняется порядок начисления пенсий и социальных выплат от государства. Их будут переводить только на банковские карты российской платёжной системы МИР.

За нарушения предусмотрены штрафные санкции, однако их применение отложено до 1 октября 2020 года.

При этом для тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой, с 1 июля текущего года ничего не изменится, они продолжат получать деньги по той же схеме, что и раньше.

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Получение российского гражданства

Иностранцам с 24 июля станет легче получать российские паспорта. Именно в этот день вступает в силу подписанный Владимиром Путиным федеральный закон об упрощении получения гражданства РФ (№134-ФЗ от 24.04.2020).

Изменения затрагивают выходцев из Белоруссии, с Украины, из Казахстана, Молдавии; мигрантов, состоящих в браке с россиянами; выпускников российских вузов, получивших диплом после 1 июля 2002 года; тех, у кого один из родителей — гражданин России и проживает на её территории.

Практика студентов

В российских вузах и учреждениях среднего профессионального образования с 1 июля вводится такое понятие как «практическая подготовка обучающихся». Оно предусматривает приобретение конкретных компетенций по специализации учебного заведения.

Обучающиеся будут выполнять определённые виды работ, напрямую связанные с их будущей профессией, направленные на формирование и закрепление у них практических навыков.

Данный процесс вузы, колледжи и другие учреждения могут организовать сами или заключив договор с профильной организацией.

Маркировка лекарств, обуви и табака

С 1 июля становится обязательной маркировка лекарств, обуви и табака, а также вводится запрет на производство, импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix.

В систему цифровой маркировки будет передаваться вся информация о передвижении товара. Таким образом удастся проследить весь путь продукции от производителя до потребителя.

Проверить легальность товара покупатели смогут самостоятельно в приложении «Честный знак». Для этого необходимо поднести смартфон к коду и считать сведения.

Запрет на закупку иностранных товаров

С 1 июля также вводится запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением членов Евразийского экономического союза), к закупкам для государственных и муниципальных нужд. Он касается легковых автомобилей и машин скорой помощи, пассажирских и товарных вагонов, транспортных средств для перевозки десяти и более человек, грузовых т/с, одежды, обуви, инструмента и другой продукции, указанной в перечне, приложенном к соответствующему постановлению правительства РФ.

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Пенсионеры-опекуны

С июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних начнут индексировать страховые пенсии с выплатой прибавки в тот же год. Они больше не будут считаться работающими в соответствии с федеральным законом №86-ФЗ от 01.04.2020.

Как сообщали в Пенсионном фонде, расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 млн рублей.

Тахографы

Также с 1 июля должно вступить в силу постановление правительства РФ №382 от 30.03.2019 о том, что все микроавтобусы, автобусы и другие транспортные средства, имеющие более восьми пассажирских мест, необходимо оснащать тахографами.

Данный прибор позволяет отслеживать время, проведённое водителем за рулём, а также контролировать соблюдение им скоростного режима.

Однако Минтранс предложил перенести срок оснащения тахографами для некоторых категорий пассажирских транспортных средств ещё на год. Данная инициатива находится на рассмотрении.