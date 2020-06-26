С июля в России для водителей заработают новые правила

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для водителей автомобилей.

Об этом сообщает Autonews.

Уточняется, что с началом июля в России вступят в силу более жёсткие нормы импорта машин с правым рулём и усложнятся дальнейшая постановка на учёт и эксплуатация таких автомобилей.

Больше всего проблем возникнет у любителей праворульной техники категорий M2 и M3, к которым относятся самосвалы, строительная спецтехника, а также микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, и пассажирские автобусы. С июля данную технику в страну нельзя будет ввозить вообще.

Вместе с этим в силу вступят и новые правила легализации изменений, внесённых в конструкцию автомобилей, — установки газобаллонного оборудования, лебёдок, фаркопов и багажников. Владельцам машин с такими обновлениями придётся в обязательном порядке предоставлять свою технику на проверку в специальные лаборатории.

Ещё одним нововведением станут дополнительные анализы для прохождения обязательного медосвидетельствования. От водителя будут требовать их сдать, если врач-нарколог найдёт у него признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил лишать водительских удостоверений за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах.