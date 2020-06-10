В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил лишать водительских удостоверений за двукратное привлечение к ответственности за появление в пьяном виде в общественных местах. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Хамзаев предлагает внести изменения в ст. 20.21 действующего административного кодекса (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и дополнить её отдельным наказанием для нарушителей, имеющих водительские права.

«Для лиц, имеющих водительское удостоверение, за двукратное привлечение к ответственности по ст. 20.21 в течение полугода ввести наказание в виде лишения права управления транспортным средством от шести до 24 месяцев», — сказано в тексте обращения.

По мнению общественника, если гражданин в течение короткого времени дважды привлекается за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения, это сигнал, что у человека проблемы с алкоголем, а его участие в дорожном движении в качестве водителя может представлять дополнительную опасность для окружающих.

8 июня актёр Михаил Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном. Водитель фургона умер в больнице.

В момент аварии, как установила экспертиза, Ефремов был пьян.