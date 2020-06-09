Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть

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Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который устроил ДТП в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
  • РИА Новости

Это произошло после смерти пострадавшего при ДТП в больнице.

«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Она предполагает до 12 лет лишения свободы.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил столкновение с фургоном Lada.

В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Ефремова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что он был пьян.

RT опубликовал видео с артистом после ДТП.

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