Дело в отношении Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть
- РИА Новости
Это произошло после смерти пострадавшего при ДТП в больнице.
«Следователем СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела, возбуждённого в отношении гражданина, совершившего ДТП на Смоленской площади Москвы», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.
Дело по статье 264 УК России в отношении Ефремова переквалифицировано со второй части на четвёртую. Она предполагает до 12 лет лишения свободы.
Вечером 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и совершил столкновение с фургоном Lada.
В аварии пострадал водитель Lada, его госпитализировали, позднее он скончался в больнице. Ефремова задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Экспертиза установила, что он был пьян.
RT опубликовал видео с артистом после ДТП.