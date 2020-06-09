Ефремов признал свою вину после ДТП

Актёр Михаил Ефремов после ДТП с его участием в центре Москвы признал себя виновным, сообщил РИА Новости адвокат артиста.

«Изначально ещё вчера он говорил, что был за рулём и был причастен к ДТП», — сказал юрист.

На вопрос, признал ли Ефремов вину, адвокат ответил утвердительно.

По его словам, допрос пока не состоялся «по ряду технических причин».

Ранее сообщалось, что московская прокуратура взяла на контроль ход расследования.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Экспертиза показала, что актёр в момент аварии был пьян.