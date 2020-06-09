Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП на Смоленской площади», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее дело было переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК после смерти пострадавшего в аварии.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.





