Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова

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Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в центре столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела Ефремова
  • © РИА Новости

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП на Смоленской площади», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее дело было переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК после смерти пострадавшего в аварии.

ДТП произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян.


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