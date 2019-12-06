Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.

Она отметила, что закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в России» был принят 27 декабря 2018 года, а правительство установило сроки вступления закона в силу — 1 июля 2020 года.

«Ничего не делается Министерством энергетики России, вообще ничего. Я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание, потому что он был у нас на совещании, он со всем соглашался, мы долго искали компромиссы в этом вопросе. Мы их нашли — закон приняли, а дальше — тишина», — приводит ТАСС слова Матвиенко в ходе выступления на ежегодном совещании со статс-секретарями — заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

По словам спикера Совфеда, после проведения в апреле совещания, на котором вице-премьер Дмитрий Козак «прописал все нормативные акты и утвердил сроки их исполнения», не был подписан ни один нормативный акт.

«Ну что это за безобразие, что это за безответственность! Есть, наверное, заместитель министра энергетики, кто за это отвечает? Накажите показательно одного, чтоб другие начали хотя бы бояться, если не нести ответственность», — добавила Матвиенко.

В свою очередь присутствовавшая на заседании замминистра энергетики России Анастасия Бондаренко выразила уверенность, что к моменту вступления закона в силу подзаконные акты будут готовы.

Матвиенко в ответ заявила, что чиновница не владеет информацией, и посоветовала изучить данный вопрос «поглубже».

В декабре 2018 года Совфед одобрил закон, предполагающий включение в тарифы и плату за подключение новых потребителей к электрическим сетям расходов на внедрение в России «умных» счётчиков электроэнергии.