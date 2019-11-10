МВД отреагировало на публикацию RT о споре из-за знака «Инвалид»

Неясность с опознавательными знаками «Инвалид», необходимыми для парковки автомобилей на соответствующих местах, будет устранена с 1 июля 2020 года. Об этом говорится в ответе МВД на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, который обратился за разъяснениями после публикации RT об инциденте с жителем Курской области Виктором Тягилевым. Его автомобиль со знаком «Инвалид» нового образца, полученным в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), под стеклом, но без привычной жёлтой наклейки был эвакуирован с парковки для инвалидов в Туле. Из-за того что в машине находился инсулин для ребёнка, Тягилев вынужденно признал вину, так как полицейские, по его словам, не соглашались предоставить ему доступ к автомобилю до того, как мужчина подпишет все бумаги. Позднее он попытался обжаловать постановление ГИБДД, а затем обратился в суд. При этом в МВД нарушений в действиях сотрудников не нашли.

© Фото из личного архива Виктора Тягилева

В МВД России сообщили, что для получения права на парковку на местах для людей с ограниченными возможностями на автомобиль необходимо прикрепить наклейку «Инвалид». Такой комментарий ведомство предоставило в ответ на депутатский запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Нилов обратился в Министерство внутренних дел с требованием пояснить ситуацию после сентябрьской публикации RT о наказании жителя Курской области Виктора Тягилева, которого оштрафовали за нарушение правил парковки. При этом у Тягилева, сын которого страдает диабетом, в автомобиле под задним стеклом лежал введённый в 2018 году приказом Минтруда России именной опознавательный знак «Инвалид», выданный мужчине в бюро МСЭ.

Экскурсия, чуть не закончившаяся трагедией

Живущий в Курчатове Виктор Тягилев 29 июля отправился с женой и семилетним сыном в Тулу, чтобы показать ребёнку город. Мальчик страдает сахарным диабетом и имеет инвалидность.

Чтобы получить возможность оставлять автомобиль на парковках для людей с особыми потребностями, Тягилев оформил в бюро МСЭ все необходимые документы и получил индивидуальный опознавательный знак «Инвалид», где, помимо привычной эмблемы, указаны все данные конкретного человека.

Поэтому, отправляясь пообедать в один из ТЦ, мужчина припарковался на специальном месте для инвалидов. В машине остался и инсулин для ребёнка, который мальчику нужно было получить после еды.

Однако по возвращении Тягилевы машины не обнаружили. Оказалось, что она была эвакуирована на штрафстоянку за нарушение правил парковки: полицейские знак «Инвалид» на автомобиле семьи просто не заметили.

Виктор настаивает, что знаки были, причём не только под задним стеклом, но и под стеклом левой задней двери, чтобы они были заметны при фотофиксации.

На предоставленных автовладельцем фотографиях, сделанных после получения машины со штрафстоянки, соответствующий знак действительно есть, но из-за сильной тонировки задних стёкол автомобиля заметить его непросто. Тягилев на основании видеозаписи эвакуации утверждает, что полицейские на самом деле внимательно автомобиль не осматривали, а подписавшийся в постановлении понятой к нему даже не подходил.

Автомобилист пояснял RT, что, получив опознавательный знак в бюро МСЭ, был абсолютно уверен, что можно обойтись только им и не прикреплять ещё и жёлтую наклейку «Инвалид» — соответствующая информация, по его словам, была озвучена в новостном сюжете одного из федеральных каналов. В свою очередь, председатель Общественного совета родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и молодых инвалидов при Департаменте социальной защиты населения города Москвы Татьяна Усенко утверждала в комментарии RT, что в законе существует «неясность» и ПДД не приведены в соответствие с прошлогодним приказом Минтруда.

Стоит отметить, что особое возмущение Тягилева, когда он отправился вызволять свой автомобиль, вызвало поведение полицейских.

По его словам, сотрудники ДПС без подписания всех необходимых протоколов отказывались даже сообщить ему, где находится машина, и Тягилев не мог хотя бы забрать лекарство, которое нужно было срочно вводить ребёнку. Опасаясь за жизнь сына, мужчина всё подписал, признав себя виновным по ч. 2 ст. 12.19 КоАП России («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов»), и только после этого ему сообщили адрес штрафстоянки.

Тем не менее автомобилист категорически не согласен с наказанием, так как уверен, что действовал по закону и ничего не нарушал. Решение о штрафе он попытался обжаловать у руководства ОД ДПС ГИБДД Тулы, однако оно оставило его в силе. Также Тягилев нанял адвоката и обратился в суд.

В свою очередь, депутат Ярослав Нилов после публикации RT истории Виктора Тягилева принял решение направить в МВД запрос, чтобы получить соответствующие разъяснения.

Неразбериха будет устранена

В подписанном первым замглавы МВД Александром Горовым ответе на депутатский запрос (есть в распоряжении RT) говорится, что на транспортных средствах должен быть установлен знак «Инвалид», упомянутый в п. 8 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Он представляет собой привычный жёлтый квадрат с изображением чёрной инвалидной коляски.

При этом в МВД сделали важную оговорку, что в настоящее время на транспортных средствах можно устанавливать как указанную наклейку, так и персонализированный опознавательный знак, выдаваемый уполномоченными органами, то есть тот самый, который в документах ГИБДД никак не прописан, но выдаётся МСЭ.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что правовая неразбериха будет устранена с 1 июля 2020 года, когда вступят в силу законодательные изменения, которые предполагают создание федерального реестра инвалидов. Из него уполномоченные органы будут запрашивать сведения в электронном виде.

Что касается ситуации с эвакуацией автомобиля Тягилева, то Горовой сообщил, что УГИБДД Тульской области провело проверку по данному инциденту и не выявило в действиях полицейских нарушений законодательства.

© Фото из личного архива Виктора Тягилева

«В отношении гражданина Тягилева В.Н. вынесено постановление по делу об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 12.19 КоАП России, так как на транспортном средстве заявителя не был установлен знак «Инвалид», что подтверждается видеозаписью процесса эвакуации, и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — говорится в документе.

Там также упомянуто, что Тягилев обжаловал постановление инспектора в досудебном порядке, но руководство сотрудника ДПС оставило его без изменения.

«Полная вакханалия»

Автор запроса в МВД Ярослав Нилов напомнил RT, что персонализированный знак был введён, чтобы свести к минимуму случаи, когда на местах для инвалидов паркуются те, кто права на льготу не имеет, однако на деле ситуация ещё больше осложнилась.

«На основе успешных зарубежных наработок было принято решение законодательно закрепить право использования идентифицированного знака. Сама идея хорошая, но новым знаком разрешили пользоваться не только инвалидам I и II группы, как раньше, но и инвалидам III группы с определённым перечнем заболеваний. Однако на деле выдавать его стали всем категориям инвалидов III группы.

Отсюда появились нехватка парковочных мест и неразбериха с тем, что один знак «Инвалид» в ПДД есть, а другого нет, одни инвалиды используют персональный знак, другие привычную жёлтую наклейку, кто-то использует оба знака, а кто-то копировал чей-то именной знак от бюро МСЭ и ездил с ним. Получилась полная вакханалия», — заявил парламентарий.

Чтобы как-то упорядочить ситуацию, напомнил Нилов, отдельные регионы стали вводить собственные реестры транспортных средств инвалидов, что защищает права местных льготников, но при этом ущемляет инвалидов, приехавших из других регионов, которые по закону имеют такое же право, но в местном реестре не числятся.

«После последних поправок с 1 июля 2020 года инвалиды, имеющие право на льготную парковку, должны будут вносить информацию о своих транспортных средствах в федеральный единый реестр инвалидов, только в этом случае они смогут использовать знак «Инвалид». Это должно ситуацию как-то урегулировать, но до этого ещё почти восемь месяцев. Как я уже много раз предлагал, чтобы решить проблему, можно было бы просто выдавать эти знаки с определёнными степенями защиты, которые были бы хорошо заметны визуально, что позволило бы отсечь тех, кто пользуется льготой незаконно», — добавил депутат.