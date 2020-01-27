В России возросло число случаев мошенничества с платёжными картами
- РИА Новости
«Мошенничество с использованием платёжных карт увеличилось на 280%», — говорится в материалах ведомства.
Отмечается, что всего подобных преступлений зафиксировано чуть более 16 тыс.
Самые высокие темпы такого вида мошенничества зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил в беседе с ФАН ситуацию с банкоматным мошенничеством в России.