В России возросло число случаев мошенничества с платёжными картами

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В России в 2019 году увеличилось на 280% число случаев мошенничества с использованием платёжных карт. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.
В России возросло число случаев мошенничества с платёжными картами
  • РИА Новости

«Мошенничество с использованием платёжных карт увеличилось на 280%», — говорится в материалах ведомства.

Отмечается, что всего подобных преступлений зафиксировано чуть более 16 тыс.

Самые высокие темпы такого вида мошенничества зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Калмыкии.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил в беседе с ФАН ситуацию с банкоматным мошенничеством в России.

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