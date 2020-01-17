В Госдуме оценили ситуацию с банкоматным мошенничеством в России

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков оценил ситуацию с банкоматным мошенничеством в России.

Об этом сообщает ФАН.

«Ситуация с банкоматами в последнее время изменилась в лучшую сторону», — заявил депутат.

По его словам, раньше мошенники активно использовали скимминг — считывание данных с магнитной полосы банковской карты.

«Я бы рекомендовал использовать банкоматы, которые установлены в офисах, банках, в местах, где мошенникам трудно действовать незаметно», — сказал депутат.

Он добавил, что возникают новые мошеннические разработки, но именно с банкоматами случаев гораздо меньше, чем было два-три года назад.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Роскачество дало советы по предотвращению мошенничества с банкоматами.